В «Мои Документы» работает искусственный интеллект. Он изучает якутский язык

Получать госуслуги якутянам стало еще удобнее благодаря внедрению в работу центра «Мои Документы» Якутии искусственного интеллекта. Почти полтора года подготовки понадобилось, чтобы «умный помощник» Татьяна, названный так в честь первого руководителя МФЦ Якутии Татьяны Гладковой, приступил к работе. Были изучены существующие российские разработки по интерактивному взаимодействию с гражданами, подготовлены библиотеки данных и основные сценарии обслуживания, определены барьеры и риски, сообщает пресс-центр Центра «Мои Документы» Якутии.

Сегодня «Татьяна» консультирует якутян по популярным государственным и муниципальным услугам, оказываемым в центре «Мои Документы». Благодаря использованию нейронных сетей, технологий синтеза речи и машинного обучения искусственный интеллект распознает области и тематику диалога, подбирает ответы на заданные вопросы и последующие действия с использованием автоматизированных систем центра «Мои Документы».

Каждый день «Татьяна» обучается чему-то новому. С августа 2021 года «умный помощник» научился записывать граждан на прием в любой офис центра «Мои Документы» по всей республике. За это время с её помощью на прием записались более 2600 человек, обработано порядка 30 000 запросов якутян. А осенью «Татьяна» начала изучать якутский язык и уже умеет распознавать 137 национальных имён. Внедрение искусственного интеллекта на базе центра «Мои Документы» Якутии открыло в республике новую веху развития государственных и муниципальных услуг.