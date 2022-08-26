26.08.2022
13:56
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Якутия

В лесах Якутии режим ЧС федерального значения снят

Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки

В Якутии и Хабаровском крае снят режим чрезвычайной ситуации в лесах федерального значения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава республики Айсен Николаев.

«Решение принято в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под председательством главы МЧС России Александра Куренкова. Режим ЧС действовал с 19 июля. Впервые в этом году он был введен в упрощенном порядке. В итоге комплекс принятых мер, в том числе увеличение финансирования на охрану лесов, позволил в 13 раз уменьшить площадь лесных пожаров и добиться наилучших результатов с 2017 года», — информировал Айсен Николаев.

На утро 26 августа в двух районах Якутии — Усть-Майском и Среднеколымском — действуют пять лесных пожаров на общей площади 79 937 га. В прошлом году на эту дату действовало 46 возгораний на общей площади 451 494 га.

«Уверен, что эти пожары будут ликвидированы в ближайшее время», — отметил глава региона.

Фото: пресс-службы
Источник: ЯСИА

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