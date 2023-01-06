В Черском произошло аварийное отключение энергоснабжения

В посёлке Черский утром 5 января, в 8.58, произошло аварийное отключение энергоснабжения. Авария произошла на линии электропередачи ВЛ-110 Билибино-Черский, причины выясняются. В 10.16 энергоснабжение было возобновлено – в работу была введена резервная ТДЭС АО «Сахаэнерго».

Фото: пресс-службы Источник: тгк "Колымская правда"

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