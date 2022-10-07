В Амге поставили скульптуру «Землепашцы-первопроходцы Амгинской Слободы»

Еще одним ярким примером эффективности программы поддержки местных инициатив в Якутии стало открытие вчера, 6 октября, в с. Амга скульптурной композиции «Землепашцы-первопроходцы Амгинской Слободы».

Ранее глава Якутии Айсен Николаев отмечал, что программа поддержки местных инициатив является одной из эффективных практик инициативного бюджетирования. Это устойчивый механизм, который позволяет оперативно выявлять и решать наиболее острые социальные проблемы местного уровня, вовлекать жителей в работу по решению местных проблем, отмечают участники программы.

Идея и инициатива сооружения скульптурной композиции к 370-летию основания Амгинской слободы принадлежат администрации и Общественному совету Амгинского наслега. По программе поддержки местных инициатив региональным минфином на реализацию проекта было выделено 1,5 млн рублей, общая стоимость объекта составила 2,5 млн. рублей. «Композиция, несомненно, станет для жителей и гостей символом истории Амгинской слободы. Выражаю огромную благодарность авторам эскиза композиции – народным скульпторам Владимиру Левину, Петру Элякову и Владиславу Бурцеву за реалистично оформленную живую работу и жителям Амги за постоянную поддержку в реализации программы поддержки местных инициатив», — отметил на церемонии открытия композиции глава Амгинского наслега Михаил Артемьев.

Амгинский наслег с 2018 года принимает активное участие в программе поддержки местных инициатив. Жители села инициируют проекты развития общественной инфраструктуры – от строительства детских многофункциональных площадок до установки современных уличных больших экранов. В 2022 году отбор в республиканском конкурсе смогли пройти два проекта – это скульптурная композиция землепашцам-первопроходцам Амгинской слободы и сквер имени Ольги Петровны Ивановой-Сидоркевич, открытие которого состоялось в День Амги-слободы.

«Благодаря программе поддержки местных инициатив уже сегодня решается множество важных и наиболее наболевших проблем поселений. Жители на собраниях выбирают жизненные и актуальные для них проекты – обустройство детских и спортивных площадок, ремонт и содержание дорог, ремонт объектов культуры, введение объектов водо- и теплоснабжения, благоустройство территорий. И это исключительно добровольный, осознанный выбор населения, проявление их гражданской инициативы», — отмечает министр финансов Якутии Валерий Жондоров

Реализация программы поддержки местных инициатив началась в Якутии по линии министерства финансов республики в 2017 году. Тогда были определены пять пилотных муниципальных районов для развёртывания мероприятий — Хангаласский, Усть-Алданский, Верхневилюйский, Чурапчинский улусы и городской округ «Жатай». С 2019 года в программе поддержки местных инициатив участвуют все муниципальные образования республики. Условием предоставления субсидий из государственного бюджета республики является вклад со стороны местного бюджета — не менее 5%, а со стороны населения — до 3% от стоимости проекта. Жители республики пристально отслеживают проекты, в которые они вложили личные средства. За 2017-2022 гг. в Якутии по программе поддержки местных инициатив реализованы 459 проектов по благоустройству, 406 – по водоснабжению, 209 – по дорогам, 216 – по линии физкультуры и спорта, 76 – по строительству детских площадок, 131 – по культуре, 108 – по пожарной безопасности и прочим – 316. В этом году по благоустройству, водоснабжению, дорогам, физкультуре и спорту, детским площадкам, электро -, тепло- и газоснабжению, образованию, услугам связи, культуре, пожарной безопасности и прочим услугам реализуется 332 проекта.

