Успех студентов Якутской балетной школы на престижном международном конкурсе

В Москве на сцене Государственного академического Большого театра России прошел XIV Международный конкурс артистов балета. Учредитель конкурса – Министерство культуры Российской Федерации, организатор — Росконцерт.

В этом году конкурс посвящен 95-летнему юбилею выдающегося хореографа, балетмейстера Большого театра России, народного артиста СССР Юрия Николаевича Григоровича.

Юрий Григорович: «У Московского международного конкурса артистов балета всегда была поистине мировая слава. В Москву, в Большой театр раз в четыре года съезжаются участники, гости, специалисты со всего мира. И каждая новая встреча знаменует собой новую отметку развития балета, если хотите, в известной мере определяет мировой порядок в искусстве танца. Мы сохраняем высоту и привлекательность конкурса, он по-прежнему самая авторитетная инстанция в мировом конкурсном движении».

В конкурсе приняли участие обучающиеся балетных училищ, колледжей, академий и артисты балета театров из 33 стран мира: России, Италии, Франции, США, Великобритании, Германии, Австрии, Швеции, Ирландии, Греции, Испании, Румынии, Турции, Японии, Китая, Республики Кореи, Монголии, Вьетнама, Парагвая, Новой Зеландии, Мексики, Аргентины, Бразилии, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и др. Конкурсанты состязались в двух возрастных категориях: младшая (до 18 лет включительно) и старшая (до 27 лет). В этом году на конкурс было подано 343 заявки. По итогам отборочного тура участниками конкурса стали 112 танцовщиков.

Мастерство танцовщиков оценивало авторитетное жюри – ведущие деятели мирового балетного искусства:

Григорович Юрий Николаевич – Председатель жюри, народный артист СССР, балетмейстер, хореограф Большого театра, профессор, Президент Международной Федерации балетных конкурсов (Россия).

Леонова Марина Константиновна – народная артистка России, кандидат искусствоведения, профессор, и.о. ректора Московской государственной академии хореографии (Россия).

Цискаридзе Николай Максимович – народный артист России, и.о. ректора Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой (Россия).

Эйфман Борис Яковлевич – народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного академического Театра балета и Академии танца (Россия).

Захарова Светлана Юрьевна – народная артистка России, прима балерина Большого театра, «Этуаль» Миланского театра «Ла Скала» (Россия).

Фатеев Юрий Валерьевич – заслуженный артист России, и.о. заведующего балетной труппой Мариинского театра (Россия).

Елизарьев Валентин Николаевич – народный артист СССР и Беларуси, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь (Беларусь).

Писарев Вадим Яковлевич – народный артист Украины, художественный руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета им. А.Б. Соловьяненко (ДНР).

Паррилла Маргерита – член Экспертного совета Высшего национального образования в области танца, старший специалист Национального агенства по оценке системы университетов и исследования «ANVUR» при Министерстве образования Италии (Италия).

Пак Дже Гын – художественный руководитель Сеульского балета, Президент Корейского международного конкурса балета, доктор искусствоведения, профессор (Южная Корея).

Саадет Зейнеп Сунал Онгюн – руководитель Международного фестиваля балета в Бодруме (Турция).

Туткибаева Гульжан Усамбековна – народная артистка Республики Казахстан, художественный руководитель балета Казахского национального академического театра оперы и балета им. Абая (Казахстан).

Ши Нинь Лиу – профессор, балетмейстер, руководитель факультета хореографии Университета Тунцзи (Китай).

Мнацаканян Эльвира Гургеновна – народная артистка Армении, репетитор балетной труппы Национального театра оперы и балета им. А. Спендиаряна, преподаватель Ереванского хореографического колледжа (Армения).

Сухуа Сяо – профессор Пекинской академии танца, педагог, хореограф, теоретик балета (Китай).

​В этом престижном международном конкурсе Якутию представили студенты 2 курса Якутской балетной школы (колледжа) им. Аксении и Натальи Посельских – Иван Одинцов и Алисия Пак. Они прошли все 3 тура конкурса, исполнив по 6 номеров.

Педагоги – заслуженные артисты РС(Я) Д.И. Дмитриева и Р.И. Хон.

​Репертуар Алисии Пак:

1. А. Адан. Вариация Одалиски из балета «Корсар». Хореография М. Петипа

2. А. Крейн. Вариация Лауренсии из балета «Лауренсия». Хореография В. Чабукиани

3. Ц. Пуни. Вариация Кати из балета «Маркитанка». Хореография А. Сен-Леона

4. О. Подлужная. Лунная шаманка. Хореография Е. Тайшиной

5. Д. Шостакович. Вариация Риты из балета «Золотой век». Хореография Ю. Григоровича

6. С. Прокофьев. Вариация Хозяйки Медной горы из балета «Каменный цветок». Хореография Ю. Григоровича

Репертуар Ивана Одинцова:

1. Л. Минкус. Вариация Базиля из балета «Дон Кихот». Хореография М. Петипа, А. Горского

2. А. Адан. Вариация Конрада из балета «Корсар». Хореография М. Петипа

3. Ц. Пуни. Вариация Бога ветра Вайю из балета «Талисман». Хореография М. Петипа, редакция П. Гусева

4. Э. Боссо. Цветы для Элджернона. Хореография Е. Тайшиной

5. А. Меликов. Вариация Ферхада из балета «Легенда о любви». Хореография Ю. Григоровича

6. С. Прокофьев. Вариация Меркуцио из балета «Ромео и Джульетта». Хореография Ю. Григоровича

По итогам конкурса Иван Одинцов завоевал Бронзовую медаль и звание Лауреата 3 премии, Алисия Пак награждена Грамотой.

Поздравляем Ивана и Алисию, их педагогов с успешным участием на международном конкурсе! Желаем вдохновения, творческого полёта и новых вершин!