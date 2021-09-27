27.09.2021
09:13
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Некролог

Ушла из жизни известный модельер Варвара Филиппова

Об этом сообщает телеграм-канал «В Якутии.ру».

Два дня Якутию потрясла новость, что известная модельер Варвара ФИЛИППОВА находится в коме, так как упала с 7-метровой высоты, когда мыла окна.

К сожалению, Варваре не удалось выкарабкаться…

Варвара Филиппова была преподавателем Арктического государственного института культуры и искусств, талантливым модельером, одним из самых известных и востребованных в Якутии. Любящий муж Семен ФИЛИППОВ создал все условия, чтобы она могла с радостью творить и самореализовываться. Они были заметной, красивой парой Якутии, украшением светских раутов. Варвара была счастливой женой и матерью четверых детей. И вот, роковая случайность прервала все это.

Приносим глубокие соболезнования Семену Васильевичу Филиппову.    

Известный якутский модельер находится в коме — СМИ
Фото: Айар Кут и из соцсети.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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