16.01.2022
22:49
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Некролог

Ушел из жизни руководитель крупной строительной фирмы

Сегодня, 16 января по болезни ушел из жизни Петр КАРАМЗИН, учредитель и директор строительной фирмы «Годлайн», директор ООО «Утум-строй», учредитель и ликвидатор ООО «Утумстрой+». Ему было 56 лет. Петр Олегович ранее работал на муниципальной и государственной службе — руководил Комитетом земельных отношений мэрии Якутска, работал заместителем руководителя Департамента имущественных отношений столичной администрации, затем работал в Министерстве имущественных отношений республики. В последние годы занимался строительным бизнесом.

Петр Олегович – сын одного из первых архитекторов Якутии Олега КАРАМЗИНА и брат Георгия Олеговича КАРАМЗИНА, известного строительного магната.

Фото: с сайта фирмы Утум и Якутия.Инфо.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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