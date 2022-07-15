Ура! Якутские лошади дошли до Москвы

Буквально полчаса назад я встретился с Дугуйданом и Дарханом в Подмосковье. Об этом пишет в своем телеграм-канале Владимир Федоров.

Проект конный поход на якутских лошадях «Полюс холода — Москва» окончен! Проделав путь более 11 000 км, 1 год и 4 месяца в пути, пройдя 15 субъектов Российской Федерации, якутские лошади родом из села Учугэй Оймяконского улуса Хаастаах и Хонор доказали свою выносливость и лучшие характеристики выживаемости. Потомственный коневод Дугуйдан Винокуров доказал, что традиции и опыт коневодства в Якутии живы и претендуют на самый высокий уровень.

Мы с вами стали участниками и свидетелями исторического события, которое останется в памяти нашего народа саха.

Как человек, который был внутри проекта и знает, через что прошли участники, могу сказать, что без поддержки своего народа проект не был бы завершён. Огромный вклад внесли те, кто каждый день писали слова поддержки, следили за проектом, те, кто оказывал финансовую помощь. Знаю, что были те, кто с каждой пенсии отправлял Дугуйдану помощь 🙏 Махтал!

Хочу отметить тех, кто откликнулся на мой призыв и оказал посильную помощь — Иннокентий и Ньургустаана Лукины, сайт Якутия Инфо, сайт Сахадей, Иркутская компания Мост 38, Красноярское АО «КрайДЭО», ТВЦ «СахаЭкспоЦентр», водителя Алексея с Красноярска, водителя Антона с Омска, Александра Гармаева из Улан-Удэ, Хамбо Ламу Дамба Аюшеева, проводника Сашу с Северо-Байкальска, главу Северо-муйского района Бурятии Игорь Валерьевича, ребят с «Перевоза» Бодайбинского района Иркутской области, которые сопроводили всадников до Светлого и многим другим россиянам, которые помогали проекту на всем пути наших всадников!

Спасибо за ваш вклад в проект🙏 улахан Махтал!

Хочу также выразить благодарность самому Дугуйдану, его родителям, семье за вашу сплоченность и поддержку друг друга. Только сильная семья способна выдержать все трудности, препятствия и достигать намеченных целей!

Уруй Айхал, Дугуйдан! Уруй Айхал, саха аттарыгар! Алгыстаах айан сыалын ситистэ!