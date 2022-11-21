В Якутии учреждена премия имени народного учителя республики Николая Афанасьева

Премия имени народного учителя Якутии, заслуженного учителя РСФСР и Якутской АССР Николая Ивановича Афанасьева будет вручаться лучшим работникам системы образования за особые заслуги и достижения в области краеведения и воспитания экологической культуры, активную деятельность, направленную на пропаганду изучения и сохранения родного края.

Премия учреждена распоряжением Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)

Выдвижение соискателей премии осуществляется коллективами работников образовательных учреждений, общественных и иных организаций сферы образования республики.Победителя определит конкурсная комиссия из числа известных краеведов региона.

Организатором конкурса, определяющего кандидатуру лауреата премии Руководителя Администрации главы и правительства Якутии имени народного учителя Якутии, заслуженного учителя РСФСР и ЯАССР Н.И. Афанасьева в 2022 году, выступает отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в Якутии.

Справка:

Народный учитель республики, ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Афанасьев родился 14 декабря 1925 года и работал педагогом свыше 51 года, из которых 46 лет проработал директором Борогонской средней общеобразовательной школы Вилюйского улуса. Благодаря его руководству учебное заведение стало одной из ведущих агропрофилированных школ республики, которая трижды была признана «Школой года России». А сам директор по итогам всероссийского конкурса стал «Директором года России–1997».

Николай Афанасьев является автором 12 изданных книг, 6 сборников стихотворений, множества статей и докладов о воспитании, обучении детей и о школьном руководстве, а также одним из инициаторов создания пришкольного участка и краеведческого музея.

Сегодня народный учитель и фронтовик находится на заслуженном отдыхе в окружении любящих его родных и многих поколений своих учеников.