У якутских единороссов новый руководитель

СМИ гадают о новом месте работы Владимира АММОСОВА, депутата Якутской городской Думы, находящегося пока в отпуске, возглавлявшего региональный исполком якутской «Единой России».

Кто же его заменит на партийном посту? Кадровый вопрос уже решен, новый руководитель приступил к работе. Однако единороссы об этом официально еще не сообщили.

Тем не менее, о кадровом назначении стало известно из пресс-релиза Ил Тумэна о предстоящем окружном совещании руководителей региональных штабов Молодой Гвардии Единой России, которое пройдет в Якутске с 11 по 13 января.

Как указано в пресс-релизе Ил Тумэна, в числе прочих в мероприятии примет участие руководитель РИК Якутского регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Руслан ПЛАТОНОВ.

Напомним, что до осени 2021 года Руслан Михайлович работал руководителем департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства республики, а до этого – первым заместителем министра по делам молодежи и социальным коммуникациям республики. И вот теперь возглавил региональный исполком ЕР. К слову сказать, Руслан Платонов уже работал в исполкоме ЕР, в 2007-2008 годах главным специалистом по работе с молодежью, то есть с партийным строительством знаком не понаслышке. Сейчас он, конечно, вышел на совершенно другой уровень.

Приближаются крупные политические события, которые станут испытанием для политических партий республики, особенно для «Единой России». Секретарем регионального Политсовета партии, напомним, является глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

СПРАВКА

Платонов Руслан Михайлович родился 13 ноября 1980 года в селе Ытык-Кюель Алексеевского района Якутской АССР.

В 2003 году окончил Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова по специальности «Филология». В 2011 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Политология. Анализ и прогноз».

С апреля 2001 по январь 2004 г. — председатель молодежной общественной организации студентов и молодежи «ТАБЫС» Таттинского улуса Республики Саха (Якутия).

С 2003 по 2004 гг. — корреспондент газеты «Моя квартира в Якутии».

С января по март 2004 г. — корреспондент газеты «Забота — Арчы».

С марта 2004 по июль 2007 г. — корреспондент газеты «Саха-Сирэ».

С 2005 по 2007 гг. — исполнительный директор общественного объединения «Таатта» уроженцев Таттинского улуса Республики Саха (Якутия).

С июля по сентябрь 2006 г. — заместитель главного редактора газеты «Орто Дойду».

С сентября 2006 по май 2007 г. — специалист комитета по делам семьи и детства при президенте Республики Саха (Якутия).

С сентября 2007 по 2008 г. — главный специалист по работе с молодежью Регионального исполнительного комитета Всероссийской политической партии «Единая Россия».

С 20 марта 2008 г. — председатель мандатной и регламентной комиссии государственного собрания Ил Тумэн Республики Саха (Якутия).

С 2009 г. — председатель Якутского городского общественного объединения «Таатта» уроженцев Таттинского улуса Республики Саха (Якутия).

С 2009 г. — председатель Якутского городского общественного объединения Общероссийской общественной организации «Молодежное Федеральное Собрание».

2017-2018 гг. — начальник управления Гагаринского округа Якутска.

2018-2019 гг. — первый заместитель министра по делам молодежи и социальным коммуникациям РС(Я).

2019-2021 гг. — руководитель департамента по вопросам местного самоуправления администрации главы и правительства РС (Я).

С 2022 г. – руководитель РИК ЯРО ВПП «Единая Россия».