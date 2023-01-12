Третий глава улуса получил поддержку Ил Дархана

Айсен Николаев сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev, что встретился с главой Усть-Алданского района Алексеем Федотовым. Прошлый год в Усть-Алданском районе прошел под знаком проведения VIII-х спортивных Игр народов Якутии. Улус с честью организовал и провел значимое спортивное событие республики. Ил Дархан выразил уверенность, что в Год Труда в Республике Саха (Якутия) усть -алданцы достигнут ещё более хороших.

Вот и третий глава улуса получил поддержку главы Якутии на личной аудиенции в первые дни нового года. Алексей Федотов, значит, идет на третий срок. В этом году предстоят выборы глав девяти улусов Якутии — Верхнеколымского, Горного, Кобяйского, Намского, Эвено-Бытантайского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Усть-Янского и Таттинского.

Как выяснил ВЯкутии.ру, 4 главы-«долгожителя» работают по 2 срока – по 10 лет – с 2013 года. Это глава Горного улуса Никита Андреев, Усть-Алданского Алексей Федотов, Усть-Янского Георгий Федоров и Таттинского Михаил Соров.

Несмотря на солидный стаж управления муниципальными образованиями, думается, они вполне могут пойти на 3-и сроки.

Остальные 5 глав работают первый созыв – с сентября 2018 года: глава Верхнеколымского района Анастасия Яхонтова, Кобяйского Иван Левин, Намского Юрий Слепцов, Усть-Майского Александр Антипин, также Эвено-Бытантайского национального улуса Гаврил Горохов. Так что они могут выдвинуться на 2-е сроки (подробнее на ВЯкутии.ру)