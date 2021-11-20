Только вмешательство прокуратуры помогло дольщикам 10 проблемных домов

Сегодня, прокуратурой республики совместно с участниками долевого строительства, органами контроля и надзора, застройщиком проведен осмотр вводимого в эксплуатацию проблемного объекта долевого строительства по адресу: г. Якутск,ул. Каландрашвили, д. 38.

Установлено, что в настоящее время объект готов, проводится его итоговая проверка для ввода в эксплуатацию и выдачи ключей жителям.

Необходимо отметить, что во взаимодействии с органами власти и контроля завершение строительства данного многоквартирного дома находилось на постоянном контроле прокуратуры республики. Уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями при его строительстве направлено прокуратурой республики в суд для рассмотрения по существу.

В целом результатом совместной работы стало исключение за два года 10 проблемных объектов, чему, в том числе способствовало дополнительное бюджетное финансирование в размере 80 миллионов рублей, направленных гражданам, пострадавшим от двойных продаж.

До конца 2021 года ожидается, что вопросы еще по 4 домам будут разрешены окончательно, по двум объектам гражданам уже выплачены компенсации, два объекта планируется ввести в эксплуатацию.

Остается на контроле органов прокуратуры восстановление прав граждан еще по 6 объектам долевого строительства.

Проверки в рассматриваемой сфере продолжаются.