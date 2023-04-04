04.04.2023
14:31
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Светская хроника

Светская львица впервые стала мамой

Якутская красавица и футболист из Индии стали родителями.

Иванна Павлова, дочь бывшего главы Момского улуса, и индийский футболист Сандеш Джинган стали родителями. У них родилась дочь, назвали Иланой.

В соцсетях их поздравляют родные и близкие. Специально для помощи молодой маме приехали ее родные.

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Фото: соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU

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