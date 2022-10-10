Приговор Максиму Местникову вызвал шок!

Сегодня, 10 октября, в Якутском городском суде объявлен приговор педагогу, известному общественнику Максиму Местникову. Как сообщает Sakhapress, судья Якутского городского суда Павел Герасимов огласил только резолютивную часть приговора — 14 лет лишения свободы! Приговор поверг всех присутствующих на суде в шок… Поскольку мотивировочная часть приговора пока не оглашена, доводы суда при вынесении приговора пока неизвестны.

Судебные заседания проходили в закрытом режиме, поскольку рассматривалось дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, Максима Местникова обвинили по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и пяти эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Все началось с того, что жительница Якутска заявила в правоохранительные органы, что руководитель кружка «Патриот» в Мархинской школе № 2 Максим Местников совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера.

После задержания Максима Местникова следователи установили, что несколько школьниц в возрасте 10-13 лет, стали жертвами обвиняемого. В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщила пресс-служба СК РФ по РС(Я).

Тем не менее, обвиняемый не признал вины в совершенных преступных деяниях. Наряду с другим делом по обвинению вилюйского педагога в сексуальных домогательствах, дело Максима Местникова вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Родные, многие знакомые, коллеги Максима Местникова не верят предъявленным обвинениям, некоторые публично выступили в его защиту.

Cупруга Саргылана Местникова опубликовала открытое письмо, в котором она утверждает, что в суд была вызвана только одна из девочек, фигурирующих в деле в качестве пострадавшей. Ее показания отличались от показаний ее матери, утверждавшей о насильственных действиях в отношении своей дочери. Это единственная из восьми девочек, обвинивших педагога в домогательствах, опрошенная во время судебного следствия.

Суд шел в закрытом режиме. Гособвинитель ходатайствовал, чтобы несовершеннолетние потерпевшие не присутствовали на суде. Суд удовлетворил это ходатайство, посчитав, что присутствие это нанесёт им психологическую травму, их показания зачитывались в суде без их присутствия.

«Судья воспринимает как доказательство протоколы допроса, оформленные следователями. Но даже в протоколах нет ни одного непристойного предложения…» сказала Sakhaday адвокат обвиняемого Ольга Мамаева.

Всего со стороны обвинения на суде давали показания 10 свидетелей вместо заявленных 50. Это две мамы, бабушка, по заявлению которой возбуждено уголовное дело, и семь педагогов, включая директоров двух школ, в которых работал Местников.

В своем письме Саргылана Местникова обвинила в оговоре супруга директора школы №30 и бывшего начальника управления образования Якутска. По ее словам, Местникова вынуждали уволиться с работы, о чем он сообщал в 2019 году в письме на имя главы Якутии.