Суд вернул дело Максима Местникова

В Якутском городском суде 6 декабря состоялось судебное заседание по скандальному делу Максима Местникова – педагога, преподавателя кружка «Патриот» в Мархе, известного общественника. Судья Альберт Горохов вынес решение — вернуть дело прокурору, сославшись на нарушения в обвинительном заключении требований уголовно-процессуального кодекса РФ.

Напомним, Максим Местников обвиняется по ч.3 ст.135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), и нескольким эпизодам по п.«б» ч.4 ст.132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Как сообщал СУ СК РФ по РС(Я), предварительным следствием установлено, что в период с 2018 по март 2021 года обвиняемый совершил указанные преступления во время исполнения должностных обязанностей педагога дополнительного образования – преподавателя кружка «Патриот» — в двух школах города Якутска. В общей сложности следствие установило личности 8 школьниц в возрасте 10-13 лет, ставших жертвами обвиняемого, что объективно подтверждается показаниями потерпевших и другими материалами уголовного дела. В ходе предварительного следствия проведен комплекс следственных и процессуальных действий, ряд сложных экспертных исследований, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Несмотря на непризнание обвиняемым вины в совершенных преступных деяниях, следствием собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.

Но родные, знакомые, коллеги Максима Местникова не верят предъявленным обвинениям, некоторые публично выступили в его защиту. Супруга подозреваемого Саргылана Местникова заявила, что его преднамеренно оклеветали. «От моего мужа решили избавиться таким грязным способом», — сказала она в интервью News.Ykt.ru. Она рассказала о трудной судьбе мужа, который, будучи детдомовцем, сумел получить образование, достичь карьерных высот, от которых отказался ради педагогической деятельности, чтобы помогать детям, как в свое время помогли ему. У Местниковых двое взрослых детей, есть внуки.

Открытое обращение в защиту Максима Местникова и другого педагога, обвиненного в педофилии — Николая Сивцева из школы-интерната в Вилюйском районе, на днях подписали многие известные и уважаемые в республике люди.

«Система правосудия в РФ не имеет четких критериев подобных обвинений. Любой педагог — в зоне особого риска находятся мужчины — за любое, даже случайное прикосновение к ребенку на уроке может быть обвинен в педофилии. Для этого достаточно одних показаний детей, даже если инкриминируемое преступление произошло несколько лет назад. Дети склонны к фантазиям и, в силу своего возраста и отсутствия жизненного опыта, не могут осознавать последствия многих своих поступков. А если это даже затем и происходит, правоохранительная система отвергает их новые показания в защиту педагога» — говорится в письме.

ТайгаПост отмечает, что «вызывает, мягко скажем, недоумение обстоятельства, при которых им были предъявлены обвинения. На Сивцева указали сбежавшие из интерната и угнавшие машину воспитанники, которым грозила уголовная ответственность. А в случае с Местниковым обвинение в педофилии появилось на фоне конфликта педагога с директором школы. Дети, заявившие на обоих педагогов, из не очень благополучных семей».

Нет сомнений, что прокуратура, с учетом замечаний судьи, вновь направит это дело на рассмотрение в Якутский городской суд, но пока в судебном процессе Максима Местникова возникла пауза.