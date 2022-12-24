Совет Федерации за строительство Ленского моста и поддержку Якутии

СовФед принял постановление о господдержке развития Якутии Так, одним из самых важных проектов, упомянутых в постановлении, стало строительство Ленского моста. Согласно документу, его строительство в размере 50% от общего объема инвестиций будет софинансировано за счет федерального бюджета, сообщает тгк @yk24ru

23 декабря, в ходе 536-го итогового заседания осенней сессии сенаторы Российской Федерации приняли Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)».

Документ принят по итогам рассмотрения вопросов социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) на Комитетах верхней палаты российского парламента в рамках Дней Якутии в Совете Федерации 13-14 декабря текущего года.

Напомним, Глава Якутии Айсен Николаев сказал, что постановление готовилось больше года: «Проведена серьёзная работа, в Якутию для ознакомления приезжали сенаторы. Не только в Якутск, но и в отдалённые районы. Итоговое постановление является результатом общей плодотворной деятельности Совета Федерации и руководства Республики Саха (Якутия)».

«Республика демонстрирует устойчивую положительную динамику по основным макроэкономическим показателям, обеспечивает более 20 процентов совокупного валового регионального продукта субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Среди регионов Дальнего Востока Республика Саха (Якутия) отличается самой высокой продолжительностью жизни людей. В течение 2019–2020 годов прирост численности населения превысил аналогичный показатель за предшествующие 15 лет», – говорится в документе.

В постановление Совета Федерации включены рекомендации Правительству РФ по рассмотрению вопросов софинансирования строительства мостового перехода через реку Лену в районе города Якутска в размере не менее 50 процентов общего объёма инвестиций за счёт средств федерального бюджета, включения в федеральную адресную инвестиционную программу строительства республиканской клинической инфекционной больницы на 245 коек в городе Якутске; включения в транспортную часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года проектирование и реконструкцию взлётно-посадочных полос, строительство служебно-пассажирских зданий и объектов вспомогательной инфраструктуры аэропортовых комплексов Ленска, Усть-Куйги, Зырянки, строительство аэропортовых комплексов Магана и Полярного (второй этап), расширения до 35 маршрутов сети местных воздушных перевозок в Якутии. При подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов или в ходе исполнения федерального бюджета в 2023 году рекомендовано рассмотреть вопрос о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство учебно-лабораторного корпуса с виварием Медицинского института СВФУ, учебного корпуса на 240 учащихся с интернатом на 150 мест Высшей школы музыки (института) имени В.А. Босикова и другие мероприятия.

Минвостокразвития и Минэнерго России рекомендовано проработать предложения Правительства Якутии о возможности софинансирования мероприятий по строительству высоковольтной линии электропередачи напряжением 110 кВ «Сулгачи – Амга» и подстанции напряжением 110 кВ «Амга» для обеспечения электроснабжением потребителей Амгинского, Чурапчинского и Мегино-Кангаласского районов.

Минздраву РФ рекомендовано рассмотреть возможность включения в проект программы госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи подушевых нормативов финансирования оказания выездной медицинской помощи в малочисленных, труднодоступных населенных пунктах при условии представления предложений, подготовленных по результатам реализации пилотного проекта по организации оказания первичной специализированной медицинской помощи в населённых пунктах Якутии, входящих в состав Арктической зоны РФ. В Минздрав России нужно представить предложения, подготовленные по результатам реализации пилотного проекта по организации оказания первичной специализированной медицинской помощи в арктических районах Якутии.

Также поддержаны предложения о включении в федеральную адресную инвестиционную программу строительство двух многофункциональных спортивных залов в городе Якутске в рамках подготовки и проведения VIII Международных спортивных игр «Дети Азии», капитальный ремонт объектов СВФУ имени М.К. Аммосова (семь корпусов студенческих общежитий, легкоатлетический манеж, стадион «Юность», здания трёх столовых); софинансирование строительства ВОЛС арктических улусов республики, включение в федеральную адресную инвестиционную программу строительства школ в селе Намцы Намского улуса; школ № 1, в 84 квартале на улице Билибина, на улице Чайковского, дом 113, и в Новопортовском квартале в Якутске и в городе Вилюйске Вилюйского улуса.

Минтрансу России рекомендовано рассмотреть вопрос установления для «Аэропортов Севера» льготных аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание лёгких воздушных судов, министерству природных ресурсов – включить в случае разработки федерального проекта оздоровление водных объектов бассейна реки Лена.

Также отдельные рекомендации даны Министерству промышленности и торговли РФ, Министерству транспорта РФ, Минсельхозу России, Федеральному агентству лесного хозяйства и другим федеральным органам исполнительной власти, а также сенаторам Российской Федерации – представителям от Республики Саха (Якутия). Постановление Совета Федерации вступило в силу со дня его принятия.