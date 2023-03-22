Солёная история якутского шоколада

С энтузиазмом встретив идею, производители начали экспериментировать со вкусом шоколада, добавляя в него якутские ягоды, мед и другие ингредиенты. Но отсутствие времени и ресурсов натолкнуло предпринимателей на другую мысль – добавление кемпендяйской соли. Эта история последовала за найденным новым шоколадом на прилавке магазина.

О появлении шоколада с кемпендяйской солью нам поведала Айталина Заморщикова – дочь известной в Якутии предпринимательницы Нюргуяны Заморщиковой.

«История появления этого шоколада начинается с довольно большого заказа на набор для якутских бойцов СВО. Нам нужно было сформировать 3000 наборов, в составе которого был шоколад местного производства. Да и в целом, эти наборы должны были состоять полностью из якутского производства. В Якутске есть производители шоколада, которые делают его как из какао-бобов, так и шоколадных гранул, но их производственные мощности не позволяли сделать, во-первых, необходимый объем продукта, во-вторых, войти в рамки необходимых отпускных цен. Так, изучив немного вопрос и необходимые требования для производства шоколада, я предложила изготовить шоколад. Заняла необходимое количество денег, на которые были закуплены оборудование, формы и необходимые материалы. Так как технические условия “САХАЧАЙ” отвечают всем необходимым требованиям, то помещение у нас уже было. Мы связались с Натальей Оконешниковой, взяли у нее разрешение на использование ее фотографии, которую разместили на обертку. Оставалось придать шоколаду что-то якутское по факту, и это должны были быть ягоды. Но так как качественно засушить мы их не успевали, появилась идея использовать кемпендяйскую соль. Нужно ее не много, к тому же мы уже сотрудничаем с производителем. Поэтому мы быстро связались с Кемпендяйской солевой компанией и купили необходимый объем. Мы провели пробные дегустации, определись с пропорциями, и когда все было на руках, начали производство шоколада», — рассказывает Айталина Заморщикова.

Так появились первые ласточки производителей: молочный и горький шоколад с кемпендяйской солью. Сейчас они уже засушили бруснику и черную смородину, и в скором времени начнут выпускать новые вкусы, в том числе с белым шоколадом. Будет свой дизайн, но и под различные заказы индивидуальное брендирование имеется. Так, уже был выпущен шоколад с оберткой для форума «Якутия 400», а буквально в эти дни выпущен шоколад с символикой фестиваля «Муус Устар». Но самое главное, производители планируют организовать более полный цикл производства – закупать какао-бобы и делать шоколад с максимальным использованием местных ингредиентов и продуктов.

Может показаться, что это нерентабельное производство и только подвернувшийся случай позволил все это реализовать. В действительности, многие бизнесы так и начинаются. Необходимо с чего-то начать, проверить гипотезу, выпустить пробные образцы и проверить спрос. И все это подтвердилось: имеющийся в наличии шоколад начал продаваться в магазине «Унция», а к 8 марта и вовсе все было раскуплено. Как отметила Нюргуяна Заморщикова, покупатели возвращались и спрашивали есть ли он еще в наличии.

«Эти наборы, которые мы делали для бойцов СВО, мы собирали только из продукции, произведенной в Якутии. Мы искали что-то новое, общались с производителями. И я считаю нам удалось сделать довольно важный шаг вперед – в Якутии появилось производство чего-то нового. Это был интересный проект, который дает свои плоды. Конечно, наличие спроса у населения покажет время. Но уже сегодня можно купить в магазинах шоколад или плавленый сыр, который производит СХПК “Амма”. Причем плавит не привозной сыр, а местного производства. Они в кратчайшие сроки смогли закупить оборудование, посуду, пройти сертификацию и запустить весь процесс.

СХПК “Дьөһөгөй” из села Ой Хангаласского района начали производить сыровяленые чипсы из мяса жеребятины. Хатасская школа сделала тушенку из жеребятины в мягкой упаковке, Хаҥалас Ас, с узнаваемой торговой маркой “ОкСиэ”, сделали тушенку из говядины. Мархинский свинокомплекс начали производить копченое сало с пряностями, Мясной двор сделали чипсы из оленины.

Также в наборы включались уже известные всем “САХАМЁД”, “САХАЧАЙ”, сиропы и варенье “KYN”, ягодная пастила от Веры Лихановой. В общем, мы постарались максимально охватить разных производителей. И это показало, что в такие моменты мы можем сплотиться и организовать качественное производство. Да, это была воля случая, мы работали 24/7, но результат стоит того», — рассказала Нюргуяна Заморщикова.

Действительно, производители расширили свою производственную линейку и уже продают свои новинки. В этом можно убедиться посетив магазины с местными товарами.