Скандал! Новые вопросы к арестанту – экс-руководителю «Саханефтегазсбыта»

Якутия на пороге грандиозного скандала. Новое руководство «Саханефтегазсбыта» раскрыло действующую многие годы схему хищения топлива. Только на одной нефтебазе воровали танкерами, сообщает ТайгаПост.

Как известно, генеральный директор АО «Саханефтегазсбыт» Виктор ЛЕБЕДЕВ обратился с заявлением о хищении горюче-смазочных материалов в одном из подразделений компании. СМИ приводит некоторые обстоятельства этого шокирующего уголовного дела. Правоохранители полагают, что вышли на след разветвленной сети расхитителей.

По данным издания, в филиале Хандыгской нефтебазы АО «Саханефтегазсбыт» выявлено хищение 8 тысяч тонн топлива. Для понимания это более 130 железнодорожных цистерн или 4 танкера! Основным подозреваемым по делу проходит один из работников нефтебазы – товарный оператор. Следственным отделением Хандыгского РОВД возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Источники издания полагают, что материалы будут переданы в аппарат регионального Управления СКР. Это позволит вскрыть всю цепочку причастных к хищениям ГСМ, среди которых с большой долей вероятности могут оказаться и покровители в погонах.

Но что заставило Лебедева запустить механизм уголовного разбирательства? И как в стратегической компании, а точнее, лишь в одном ее подразделении смогли умыкнуть 8 тысяч тонн топлива? Как сообщает наш источник, физические замеры ГСМ в Хандыгской нефтебазе в последний раз проводились в июне 2021 года. Однако ревизоры из головной компании, работавшие на своих должностях более десятка лет, не заметили, а, скорее, не захотели заметить недостачу. Нехватку топлива на нефтебазе местные должностные лица перекрывали за счет поступления новых объемов соляры и бензина, из-за чего долгое время могли водить руководство за нос.

Во время очередной сверки генеральный директор Виктор Лебедев обнаружил нестыковки в показателях и цифрах, заподозрив неладное отправил другую группу ревизоров, которая и обнаружила недостачу. После этого Лебедев подал заявление в правоохранительные органы.

По данным издания, в 2017 году аудитор СНГС ШЕВЕЛЕВА уже выявляла крупную недостачу в Хандыгской нефтебазе. В материалах ее проверки фигурировала все та же товарный оператор. Все акты Шевелева передала тогда генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт» Игорю НИКИТИНУ (ныне осужден по другому делу за причинение крупного ущерба предприятию). Но Никитин не стал выносить сор из стратегической республиканской избы, спустил дело на тормозах, даже не уволив потенциально виновное лицо. Зато любопытного аудитора Шевелеву сначала перевели на другую работу, а затем она и вовсе покинула компанию.

В рамках нынешнего уголовного дела правоохранители наверняка поднимут все прежние материалы проверок и, возможно, у них появятся новые вопросы к арестанту Никитину.

Полностью статью читайте в ТайгаПост.