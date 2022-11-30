СФУР: круглый стол по инвестициям в Арктике рассмотрел успешные кейсы

На Северном форуме по устойчивому развитию уже традиционно провели круглый стол по инвестициям в Арктике. В мероприятии, организованном в Северо-Восточном федеральном университете, обсуждались практические кейсы, реализуемые или возможные к реализации в регионе.

Доцент кафедры управления инновациями Одинцовского филиала Московского государственного института международных отношений, кандидат экономических наук Андрей Криворотов отмечает, что уход западных инвесторов из Арктики компенсируется серьезным интересом инвесторов с Востока. В этом ключе, считает эксперт, необходимо говорить в Якутске.

«Россия – единственная азиатская арктическая страна, и Якутск благодаря этому форуму позиционируется как важный узел сопряжения Азии и Арктики. Безусловно, сейчас с учетом происходящих изменений наше внимание к Арктике и поворот на Восток заиграли новыми красками», – говорит Андрей Криворотов.

Эксперт подчеркивает – Северный форум по устойчивому развитию всегда большое внимание уделяет теме инвестиций в Арктике. В частности, круглый стол по этой теме проводится каждый год с начала работы площадки, и тематика мероприятия становится все шире.

Заместитель главы Булунского района Якутии Владимир Милославский отмечает, что любой проект, реализуемый в Арктике, становится дороже из-за сложностей с логистикой и обслуживанием. Чиновник представил реализуемый в районе федеральный проект «Чистая Арктика». Волонтеры из разных регионов страны собирают металлы на территории Булунского района, после чего они направляются на переработку. «Чистая Арктика» планируется к реализации до 2024 года, с каждым годом результаты становятся все лучше, и проект очень важен для муниципального образования, отмечает Владимир Милославский.

«В Булунском районе открыли ИТ-центр. С прошлого года начался экспорт ИТ-услуг – мы являемся поставщиками приложений в те районы, где оптоволокно уже есть. Также мы работаем с так называемой интеллектуальной экономикой, вводим регистрацию патентов на систему сертификации «Сделано в Арктике» и «Проверено в Арктике». Это те проекты, которые смогут стать якорными с точки зрения инвестиции, потому что мы сможем испытывать непосредственно в Тикси технику, прототипы, одежду, а средства, вырученные с реализации проекта, направлять на социально-экономическое развитие самого Тикси и района», – делится заместитель главы МО.

Справка:

«Северный форум по устойчивому развитию» проводится в Якутии с 2019 года. Информационный партнер СФУР – Научно-образовательная политика. Организаторами выступают правительство республики, международная организация северных регионов «Северный форум» и Северо-Восточный федеральный университет, инициировавший проведение форума.

Подробная информация о Форуме по ссылке: https://nsdf.ru/

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