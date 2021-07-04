Сергей Ларионов: Пароходство ставит перед собой амбициозные планы

Сегодня в России отмечается профессиональный праздник работников морского и речного флота. ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» — ведущее предприятие речной отрасли Северо-Востока России. О том, как живут речники Якутии, как развивается пароходство – в интервью генерального директора Сергея Александровича Ларионова.

— Сергей Александрович, ПАО «ЛОРП» дважды становился «Лидером отрасли» среди судоходных компаний России. Каковы планы и результаты работы коллектива за текущий год?

— В текущем году навигация началась на две недели позже обычного. Вымпел навигации был поднят 11 мая. План перевозок на навигацию 2021 года составляет 1 млн 540 тысяч тонн, в том числе нефтепродуктов наливом 358 тысяч тонн, сухогрузов 1 млн 182 тысячи тонн. С начала навигации по второму кварталу в целом по пароходству отправлено 328 тысяч тонн народно – хозяйственных грузов, нефтепродукты наливом составляют 99 тысяч тонн, сухогрузы 229 тысяч тонн. Выполнены договорные обязательства по завозу каменного угля на р.Амга для ГУП ЖКХ. Но полный объем поставлен не был из-за отсутствия каменного угля на шахте Джебарики Хая. Необходимо отметить, что в текущую навигацию сложилась сложная гидрометеологическая обстановка на р.Вилюй. При этом все жизнеобеспечивающие грузы доставлены в полном объёме. В настоящее время идёт перевозка щебня и скальной породы до п.Кысыл-Сыр. Доставлено 60 % от заявленного объёма, данные перевозки продолжатся до конца июля мелкосидящим флотом. На реку Яна доставлено более 7 тысяч тонн нефтепродуктов наливом. На реке Индигирка идёт перевозка песчано-гравийной смеси и нефтепродуктов наливом.

В 2021 году пароходство поставило перед собой довольно амбициозные планы. Доходы запланированы с учетом восстановления деловой активности, реализации крупных стратегических проектов, таких как перевозка грузов для строительства порта Харасавей, расширения географии перевозок, а также увеличения доходов от неосновных видов деятельности.

— Совсем скоро начнётся арктическая навигация, в которую речники ЛОРПа выполняют северный завоз, доставляя топливно-энергетические грузы получателям северных районов Якутии. Каковы планы на Арктику?

— Да. Задачи по первому периоду навигации выполнены. Целью на предстоящий период является завоз грузов для получателей арктического побережья – прогнозируемый объем 400 тысяч тонн — нефтепродуктов наливом 140 тысяч тонн и сухогрузов 260 тысяч тонн. Идёт активная подготовка флота к Арктической навигации, флот технически готов и укомплектован кадровым составом. На реке Колыма на перевозке каменного угля из Зырянки до Зелёного Мыса задействованы сухогруз «Капитан Богатырёв» и буксир «ОТ-2038» с двумя сухогрузными баржами. Всего отгружено 16 тысяч тонн каменного угля. В арктическую навигацию нам предстоит доставить каменный уголь с Зырянки на Яну в объеме 40 тысяч тонн, глубины не позволяют «Сибирскому» работать на Колыме, уголь будем переваливать с мелкосидящего флота на крупнотоннажный.

— Сергей Александрович, в последние годы пароходство возобновило работу в западном направлении. Суда ЛОРПа работают на всём протяжении Северного морского пути: от Архангельска и Мурманска до Певека. Какие планы на навигацию в западном направлении?

— На сегодняшний день мы видим, как развивается Арктика, в частности идёт увеличение грузоперевозок на Северном морском пути и ЛОРП активно работает в данном направлении. На морских перевозках у нас задействованы два «сибирских» «река-море» плавания и морской буксир «Пак» с двумя нефтеналивными баржами «ROB». 2 июля из Архангельска на Харасавэй вышел «Святитель Иннокентий» с генеральными грузами, сегодня встал погрузку «Капитан Пашнин». «Сибирские» будут доставлять генгрузы на Харасавэй в течении всей навигации. Морской буксир «ПАК» работает в акватории архангельского порта и будет буксировать баржи «ROB» с нефтеналивом на восток по северному морскому пути.

— Сергей Александрович, стратегия предприятия – это дальнейшее развитие. ЛОРП активно включается в республиканские программы, ведет собственное строительство. Каковы планы?

— Важнейшим направлением стратегического развития пароходства является строительство грузового терминала в посёлке Нижний Бестях, благодаря которому значительно увеличится грузооборот пароходства и облегчится завоз в Арктику жизненно важных грузов. Реализацию проекта планируется завершить в 2023 году. По инвестиционному плану пароходства в текущем году мы начинаем строительство блока цехов на Жатайском судоремзаводе, здания управления в Олёкминском судоходном участке. Также продолжим производственную деятельность социальной направленности. В январе сдан в эксплуатацию детский сад «Аленушка» в поселке Петропавловск Усть-Майского района, также мы принимаем участие в государственной программе переселения из ветхого аварийного жилья в Усть-Майском улусе и на Белой Горе будем строить жилье, в том числе и для наших работников Белогорского судоходного участка.

— ЛОРП эксплуатирует сотни единиц флота, который, увы, стареет. В плане стратегии развития пароходства одним из ключевых направлений является – модернизация и обновление флота. Что сделано и какие планы на ближайшую перспективу?

— Мы обновляем и модернизируем свой флот. Идёт достройка на Жатайском судоремзаводе танкеров «Исидор Барахов», «Евгений Чистяков», «Владислав Шамшин». Порядка десяти единиц флота модернизированы в связи с требованиями технического регламента – на судах установлены двойные корпуса. Впервые за всё постсоветское время начали обновление пассажирского флота. Для дочернего предприятия Ленатурфлот приобретены новые суда на воздушной подушке «Нептун», два судна нового поколения на подводных крыльях проекта «Валдай – 45Р» Центрального Конструкторского Бюро имени Алексеева, которые являются улучшенной версией скоростных судов типа «Полесье», строившихся в 80-90-е годы. Новые суда приобретены по льготной лизинговой схеме. «Валдаи» хорошо отработали на доставке гостей-пассажиров на республиканский ысыах в Олекминске и председатель правительства РС(Я) Андрей Тарасенко отметил данную работу Благодарностью правительства Якутии. «Валдаи» продолжают работать на данной линии. Прорабатывается вопрос закладки по лизингу на заводе «Красное Сормово» объединенной судостроительной корпорации — сухогрузного однопалубного судна проекта RSD 59 с двумя грузовыми трюмами, смешанного «река/море» плавания класса «Волго-Донмакс». Данное судно предназначается для перевозки генеральных и навалочных грузов (в том числе зерна), пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, угля, опасных грузов, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов – так как длина сухогруза составляет 141 метр. Сухогруз будет работать как на Западе, так и на Востоке, класс позволяет работать на всем протяжении Северном морском пути. С введением в строй Жатайской судоверфи мы начнем строительство грузового судна. Планов много.

— Второй год мы работаем в условиях пандемии. Как проходит вакцинация в пароходстве?

— В межнавигационный период были закуплены и доставлены во все подразделения средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства согласно требованиям Роспотребнадзора; главное – пароходство активно включилось в вакцинацию и на сегодняшний день в целом по пароходству получили вакцину 60 процентов работников, на флоте прошли иммунизацию 882 человека. Сложности есть с вакцинацией в судоэкипажах, которые находятся в рейсах, прорабатывается возможность получения вакцины в ближайших населенных пунктах, но не всегда вакцина есть в наличии.

— Сергей Александрович, к профессиональному празднику было много наград, мероприятий. ПАО «ЛОРП» отмечено Благодарностью правительства РС(Я) за высокие производственные показатели и выполнение государственных задач по доставке грузов.

— В нашем пароходстве есть традиции, которые мы чтим и ежегодно проводим мероприятия в честь профессионального праздника. На аллее Ленских речников в Жатае мы открыли памятный камень известному капитану Игорю Мефодьевичу Лисовскому – одному из братьев династии речников Лисовских. Мы проводили в первый рейс теплоход «Механик Курчатов», переименованный в честь ветерана пароходства, члена Общественного Совета ПАО «ЛОРП» Леонида Иннокентьевича Курчатова. Отныне теплоход «ОТ-2131» проекта 428, переименованный в теплоход «МЕХАНИК КУРЧАТОВ» в память о настоящем профессионале отдавшем всю свою жизнь служению Ленскому объединённому речному пароходству будет работать в Ленском бассейне. В июне мы торжественно проводили в рейс теплоход «Михаил Спиридонов» переименованный в честь Героя Социалистического Труда известного капитана Михаила Фёдоровича Спиридонова. На мероприятия мы приглашали семьи ветеранов, детей, внуков, они были благодарны за хранение памяти о родственниках.

От всей души поздравляю коллективы морского и речного флота с профессиональным праздником и желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, семейного благополучия, безаварийной навигации и выполнения производственных планов! Семь футов под килем!

Беседовала Туйяра Ростова