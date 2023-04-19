Сергей Ларионов на масштабном форуме «Арктика — Регионы»

В Архангельске состоялся Форум «Арктика — Регионы», где принял участие генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов. На площадках форума эксперты обсудили промышленные, научные и логистические проекты, реализуемые в Арктической зоне России.

Форум собрал более 400 российских и зарубежных делегатов, среди которых эксперты, реализующие нефтегазовые, горнорудные, логистические, судостроительные арктические проекты, владельцы транспортного, промыслового и ледокольного флота, представители крупных промышленных и логистических компаний, крупнейших судостроительных, машиностроительных и судоремонтных предприятий, проектных организаций, инжиниринговых и строительных подрядчиков, осуществляющих деятельность в Арктике. Организаторами Форума выступили Правительство Архангельской области, ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Созвездие» и судостроительный кластер Архангельской области. На рабочих площадках выступили свыше 50 спикеров – экспертов отрасли.

В течение нескольких дней эксперты обсуждали вопросы стратегического развития Северного морского пути и прилегающих акваторий, актуальные аспекты судостроения и судоремонта гражданского флота, работающего в Арктике.

Центральным событием Форума стало пленарное заседание, посвященное реализации государственной политики по развитию Арктики в экономическом, транспортном и социальном измерении. На пленарном заседании Форума к участникам обратились Юрий Трутнев, заместитель председателя Правительства РФ, полномочный представитель Президента России в Дальневосточном округе; Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ; Александр Цыбульский, губернатор Архангельской области.

В 2023 году форум «Арктика — Регионы» стал дискуссионной площадкой, объединившей в себе повестки форумов «Порты Арктики» и «Судостроение в Арктике», которые уже зарекомендовали себя среди предприятий и экспертов, а также стали своеобразной деловой визитной карточкой Архангельского транспортного узла.

На панельной дискуссии «Актуальные вопросы ремонта арктического флота» были поставлены вопросы для обсуждения о конкурентоспособности ремонта для обслуживания судов, работающих в Арктике, о прогнозировании спроса в сфере судоремонта арктического коммерческого флота в новых экономических условиях и о государственной поддержке для совершенствования инфраструктуры предприятий судоремонта. В дискуссии приняли участие компании-судовладельцы, судостроительные и судоремонтные заводы.

Дискуссионные мероприятия Форума нацелены на анализ ситуации и выработку решений в таких направлениях, как применение и совершенствование мер государственной поддержки для развития транспортной инфраструктуры в Арктике, снабжение арктических проектов, «северного завоза» и вывоз грузов из промышленных районов Севера, строительство и ремонт морского и речного флота для комплексного развития Арктической зоны Российской Федерации, ледокольное, навигационное, гидрометеорологическое и гидрографическое обеспечение судоходства по Севморпути, роль российской науки и технологий в развитии судостроительной промышленности и транспортного сектора.

По итогам Форума предложения его участников направят в адрес Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.