Семь объектов здравоохранения реконструируют в Нерюнгринском районе

В Нерюнгри Айсен Николаев посетил центральную районную больницу. Глава республики заявил о необходимости реконструкции 7 объектов здравоохранения Ненрюнгринского района.

В настоящий момент разработана проектно-сметная документация на 3 объекта Нерюнгринской ЦРБ: по реконструкции Больничного комплекса (блока Б), зданий Женской консультации и Кожно-венерологического диспансера.

Проекты еще по 4 объектам – капитальному ремонту взрослой поликлиники, блоков «А» и «Б» Лечебного корпуса, Инфекционного отделения №1 — планируется подготовить в 2023 году.

Айсен Николаев поручил кабмину и муниципалитету ускорить их разработку и совместно с Минвостокразвития России включить 7 ключевых объектов здравоохранения Нерюнгри в План социального развития центров экономического роста субъектов РФ Дальнего Востока на 2023-2024 годы.

«Правительству республики надо в кратчайшие сроки отработать вместе с федеральным министерством, чтобы с 2023 года мы начали поэтапно ремонтировать объекты здравоохранения», — сказал глава республики.

Объем финансирования, который потребуется на реконструкцию, капитальный ремонт и переоснащение медицинских учреждений, оценивается на текущий момент в 2,3 млрд. рублей.

Напомним, о необходимости ремонта медицинских учреждений Нерюнгри Айсен Николаев докладывал председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Премьеру была представлена текущая ситуация в здравоохранении угольной столицы республики, а также перспективы развития в рамках исполнения указа о развитии Нерюнгринского района.