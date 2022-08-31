Сегодня возложили цветы в честь 50-летия олимпийской победы Романа Дмитриева

Сегодня на Комсомольской площади города Якутска состоялось торжественная церемония возложения цветов к памятнику Олимпийского чемпиона Р.М. Дмитриева, посвященного 50-летию триумфа Романа Дмитриева в Олимпийских играх в г. Мюнхен 1972 года.

В день, когда Роман Дмитриев первым в истории якутского спорта стал Олимпийским чемпионом, завоевав золотую медаль, почтить его память собрались руководство республики, народные депутаты Якутии, его друзья, соратники и родные. 31 августа занимает особое место в душе каждого якутянина как ярчайший подвиг и пример преданности, любви к Родине.

В приветственном слове заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков отметил, что в свое время один из организаторов массового спортивного движения в нашей республике Николай Николаевич Тарский, чьим именем назван этот стадион и памятник которому стоит рядом, изрек пророческие слова о том, что «недалек тот день и придет то время, когда якутские спортсмены завоюют олимпийские высоты, – их именами будет гордиться вся страна, они будут известны всему миру». Эти слова Николая Николаевича впервые претворил в жизнь Роман Михайлович Дмитриев.

«Сегодня день триумфа нашего народа. Многие стоящие здесь помнят этот день, 1972 год, когда Роман Михайлович в Мюнхене стал первым олимпийским чемпионом из якутов, и вся республика встречала его c большим триумфом. Я поздравляю всех с 50-летием этой памятной для нас даты. Вольная борьба стала самым притягательным, красивым видом спорта. Появились последователи Романа Михайловича. Следующий триумф у нас был в Монреале в 1976 году: следом за Романом Михайловичем пошли наши спортсмены Павел Пинигин, Александр Иванов. Затем Владимир Торговкин, Леонид Спиридонов, Виктор Лебедев, Айаал Лазарев, да и многие сотни прекрасных борцов завоевали себе имя и принесли славу родному народу и спорту нашей страны», — сказал Александр Николаевич.

Также первый вице-спикер Ил Тумэна сказал: «Но вольная борьба – это один вид спорта. Слова Николая Николаевича Тарского были обращены ко всем спортсменам. Сейчас спортсмены, выходцы из нашей республики, нашего народа, завоевывают новые рубежи. Есть несколько видов спорта, по которым мы уже близки к олимпийским победам. Есть виды спорта, по которым нам надо заниматься, чтобы затем выходить на высшие мировые уровни. Якутский народ богат на спортивные таланты, будь то легкая атлетика, будь то стрельба из лука и других видов спортивного оружия, будь то другие виды спорта. И поэтому наш народ должен был устремлен на эти победы».

Кроме того, парламентарий добавил: «Роман Михайлович был красивым человеком, я его очень хорошо знал. Мы были близки, даже наши супруги родили в один день в одной палате. Мы с Романом носили передачи нашим женам, а они выглядывали из одного окна. Красоту, глубину и мудрость этого человека, думаю, осознавал не только я. Для многих он остался красивым борцом, красивым человеком, кто раздвинул границы познания и разнес добрую весть о своей родине на всю страну и на весь мир. Таким запомнится Роман Михайлович, одна из самых ярких звезд, которая всегда будет взывать к новым высотам нашу молодежь, будет примером для них. А для нашего народа это гордость, это честь, это высокая красивая память. Всех вас поздравляю с этой датой. Пусть память о Романе Михайловиче Дмитриеве вдохновляет нашу молодежь на новые победы».

Вместе с первым вице-спикером парламента выступили заместитель министра по физической культуре и спорту республики Александр Бугаев, глава городского округа «город Якутск» Евгений Григорьев, дочь Романа Михайловича Марина Крылова.

Имя олимпийского чемпиона Романа Дмитриева присвоят новому спортивному залу в Жиганском районе и залу борьбы в многофункциональном спортивном центре в Чурапчинском улусе. Первый заместитель министра спорта Якутии Александр Бугаев сообщил, что торжественное мероприятие также проводится в Чурапче, где Роман Дмитриев обучался азам борьбы у великого тренера Дмитрия Коркина. В этот день там открывается специализированный зал борьбы имени олимпийского чемпиона на базе многофункционального спортивного комплекса. В его родном Жиганском улусе к 75-летию Романа Дмитриева планируется строительство спортивного зала, кроме того, будет снят художественный фильм о жизни и деятельности борца.

Как рассказал мэр Якутска Евгений Григорьев, сейчас имя Романа Дмитриева носит набережная на 202-м микрорайоне. Сегодня завершаются проектные работы по ее обновлению, и она станет центром общественного притяжения.

Сегодня, в честь 50- летия победы Романа Михайловича в Олимпийских играх в городе Мюнхен 1972 года, организованы торжественные мероприятия в городе Якутске в его родном Жиганском улусе, в Чурапчинском улусе, где он обучался азам вольной борьбы. А с 9 по 11 сентября в Центре спортивной подготовки «Триумф» пройдут Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юниоров 2002 — 2004 годов рождения, памяти Романа Дмитриева, посвященные 50-летию его победы в Олимпийских играх в г. Мюнхен 1972 года.

Жизнь и борьба выдающегося борца Романа Михайловича Дмитриева, первого из народа саха ставшего Олимпийским чемпионом, являлись триумфом, высшим пиком развития якутской школы борьбы. На протяжении всей спортивной биографии его отличали высочайшая техника, огромное трудолюбие, сила воли и стремление к победе. Друзья, соперники, специалисты и тренеры называли его одним из самых ярких борцов вольного стиля ХХ века. Он побеждал, потому что характер был олимпийский, был беззаветно предан спорту, жил одной целью – самосовершенствования. Роман Дмитриев – ярчайшая звезда мирового спорта, гордость республики и народа Саха.

Спортивную карьеру Роман Дмитриев закончил в 1981 году, после которой долгие годы тренировал юниорскую сборную России, работал в Федерации спортивной борьбы России, входил в тренерский штаб команды.

Роман Михайлович внес неоценимый вклад в популяризацию вольной борьбы, воспитание молодых спортсменов, развитие спорта в Якутии. Роман Дмитриев был активным общественником, являлся народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) четвертого созыва, работал советником вице-президента Якутии, первым заместителем министра по молодежной политике, физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия).

Олимпийский чемпион Роман Михайлович Дмитриев был и остается навеки в наших сердцах символом неустрашимости и дерзания, он завоевал все титулы и звания, которые можно иметь в мире спорта. Такой громкой славы у нашего народа нет, и не было ни у кого. Он заслужил любовь народа навечно.