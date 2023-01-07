Сегодня финал чемпионата Якутии по вольной борьбе памяти Тарского

В Чурапче завершился первый день чемпионата Якутии по вольной борьбе памяти Николая Тарского. В финал вышли спортсмены в десяти весовых категориях.

Сегодня, 7 января, состоятся утешительные схватки, а ближе к вечеру определятся новые чемпионы, сообщает ЯСИА. В весе 57 кг на ковер в итоговой схватке выйдут Айаал Белолюбский из Якутска, одолевший чурапчинца Любомира Ашеина, и Петр Копылов из Мегино-Кангаласского района. Он выиграл намчанина Николая Захарова.

Чурапчинец Дьулус Федотов и таттинец Федор Постников встретятся в финале в весовой категории 61 кг. Амгинец Андрей Мидловец и Яков Павлов, представляющий Томпонский район, будут состязаться в утешительных схватках. Еще одному чурапчинцу Эдуарду Григорьеву будет противостоять Николай Охлопков из Сунтарского района в весе 65 кг. В целом борцы Чурапчи показали на этом чемпионате самый результативный показатель. Сразу же в двух категориях подряд в финале встретятся чурапчинцы. В весе 70 кг это Николай Захаров и Олег Фомин. В весе 74 кг — Владимир Бояновский и Константин Копрынов.

В весе 79 кг Станислав Свинобоев, представляющий Мегино-Кангаласский район, встретится в финале с чурапчинцем Стивом Поповым. Им уступили Тимур Николаев, выступающий за Верхневилюйский район, и Василий Кириллин из Мегино-Кангаласского района. В весовой категории 86 кг обеспечили себе выход в финал Денис Максимов из Сунтарского района и Константин Власов из Мегино-Кангаласского района.

В весовой категории 92 кг встретятся спортсмен из Мирного Евгений Аронов и Софрон Софронов из Мегино-Кангаласского района. В весе 97 кг чурапчинец Никита Софронов, одержав зрелищную победу в полуфинале, выйдет на борьбу за золото с Ньургуном Сергиным, представляющим Мирнинский район. Оспорят титул чемпиона тяжеловесы Никита Хабаров из Якутска и Андрей Аронов из Мирного. Прямой эфир соревнований будет транслироваться на телеканалах «Мамонт» и НВК «Саха».