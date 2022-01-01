Сегодня день рождения вице-спикера, руководителей, депутата, художников, галериста, искусствоведа и краеведа

Сегодня, 1 января исполнилось 66 лет Александру Николаевичу ЖИРКОВУ, первому заместителю председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 48 лет Алексею Засимовичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, генеральному директору АО «Сахатранснефтегаз».

Сегодня исполнилось 49 лет Айаану Ильичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Якутской городской Думы, известному политику, директору СОШ №26 города Якутска.

1 января исполнился 61 год Петру Николаевичу ЧЕРЕМКИНУ, исполнительному директору Совета муниципальных образований РС(Я).

В этот же день исполнилось 46 лет Егору Спиридоновичу ПРОКОПЬЕВУ, директору ГБУ РС (Я) «Научно-практический центр «Фтизиатрия» имени Е. Н. АНДРЕЕВА».

Сегодня отмечает свой день рождения Лена Ивановна ГОГОЛЕВА, художник-постановщик, главный художник Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

1 января отмечает свой день рождения Айталина Тимофеевна СТЕПАНОВА, известный адвокат и галерист.

В этот же день исполнилось 62 года Михаилу Гаврильевичу СТАРОСТИНУ, известному графику, живописцу, дизайнеру.

Сегодня исполнилось 62 года Александру Юрьевичу СОЛОВЬЕВУ, советнику генерального директора АО «Алмазы Анабара».

1 января отмечает свой день рождения Светлана ТААЙКО, известный журналист и редактор.

В этот же день отмечает свой день рождения Ася Львовна ГАБЫШЕВА, искусствовед, отличник культуры РФ и РС (Я).

Сегодня исполнилось 50 лет Марату ГАБЫШЕВУ, известному спортсмену-колясочнику, общественному деятелю.

1 января исполнилось 35 лет Дмитрию ОКОНЕШНИКОВУ, известному журналисту.

В этот же день отмечает свой день рождения Наталья Филипповна СИВЦЕВА, краевед, автор многих статей об истории Оленекского улуса.