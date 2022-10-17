Сегодня день рождения руководителей, общественных деятелей и фотографа

Сегодня, 17 октября исполнилось 42 года Андрею Викторовичу ЖОЛУДЕВУ, руководителю управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Республике Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 36 лет Дмитрию Дмитриевичу БЯСТИНОВУ, директору ГБУ РС (Я) «Музей и центр хомуса народов мира».

Сегодня исполнилось 82 года Андрею Васильевичу КРИВОШАПКИНУ, сопредседателю республиканского общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», президенту общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)», писателю.

17 октября исполнился 71 год Борису Ануфриевичу НИКОЛАЕВУ, вице-президенту ассоциации эвенков РС (Я), председателю ЯРО профессионального союза работников АПК РФ.

В этот же день отмечает свой день рождения Валентина Ивановна КИРИЛЛИНА, общественный деятель, заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Сегодня исполнилось 59 лет Николаю ДЬЯКОНОВУ, известному фотографу.

Сегодня так же свой юбилей отмечает известный спортивный функционер,

отличник физической культуры и спорта Республики Саха (Якутия),

отличник физической культуры и спорта Российской Федерации,

отличник системы образования Республики Саха (Якутия), руководитель ГБУ РС (Я) «Управление физической культуры и массового спорта» Роман Иванович ОКОНЕШНИКОВ.

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