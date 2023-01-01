Сегодня день рождения депутатов, руководителей, художников, адвоката, сценариста, журналиста и общественников

Сегодня, 1 января исполнилось 67 лет Александру Николаевичу ЖИРКОВУ, первому заместителю председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 49 лет Алексею Засимовичу КОЛОДЕЗНИКОВУ, генеральному директору АО «Сахатранснефтегаз».

Сегодня исполнился 51 год Айаану Ильичу ВАСИЛЬЕВУ, депутату Якутской городской Думы, председателю постоянной комиссии по социальной политике, видному коммунисту.

1 января исполнилось 62 года Петру Николаевичу ЧЕРЕМКИНУ, исполнительному директору Совета МСУ Республики Саха (Якутия).

В этот же день исполнилось 47 лет Егору Спиридоновичу ПРОКОПЬЕВУ, руководителю ГБУ «Научно-практический центр «Фтизиатрия» им. Е.Н. Андреева».

Сегодня отмечает свой день рождения Лена Ивановна ГОГОЛЕВА, художник -постановщик, главный художник Саха академического драматического театра им. П.А. Ойунского, заслуженный деятель искусств Республики Саха (Якутия).

1 января исполнилось 64 года Михаилу Гаврильевичу СТАРОСТИНУ, известному художнику, графику, заслуженному деятелю искусств Республики Саха (Якутия).

В этот же день отмечает свой день рождения Айталина Тимофеевна СТЕПАНОВА, известный адвокат, галерист.

Сегодня отмечает свой день рождения Светлана ТААЙКО, талантливый сценарист, известный журналист.

1 января исполнилось 36 лет Дмитрию ОКОНЕШНИКОВУ, известному журналисту, продюсеру.

В этот же день исполнилось 63 года Александру Юрьевичу СОЛОВЬЕВУ, советнику генерального директора АО «Алмазы Анабара».

Сегодня отмечает свой день рождения Зинаида Степановна ФЕДОРОВА, заслуженный экономист РСФСР, Почетный гражданин г. Олекминска.

1 января отмечает свой день рождения Ася Львовна ГАБЫШЕВА, организатор музейного дела, деятель культуры и искусства.

Дойдубут үтүө дьонунан киэн туттабыт! Дьоро күҥҥүтүгэр алгыспытын аныыбыт! Саха дьонун санаатын сайыннарыыга, хорсун быһыыгытынан холобур буолуҥ!

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