Счетная палата РФ проверит расходы Минэкологии Якутии на тушение пожаров

Счетная палата расширила аудит системы мониторинга и учета лесных ресурсов, включив в эту проверку охрану лесов от пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе контрольного ведомства.

В частности, в перечень объектов проверки добавлены Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

«К сожалению, тема лесных пожаров по-прежнему не теряет актуальности. Особенно сложно складывается ситуация в наиболее пожароопасных регионах. Республика Саха (Якутия) — один из таких. Ежегодно там полыхают сотни лесных пожаров. Как показывает анализ результатов принимаемых мер по охране лесов от пожаров, в период с 2019 по 2021 год площадь пожаров в этом регионе увеличилась в два раза, а крупных — в 129 раз. При этом объем расходов на охрану лесов от пожаров в Республике Саха (Якутия) за это же время вырос в 3,5 раза и составил почти 2,5 млрд рублей. В рамках проверки мы планируем не только проверить законность использования бюджетных ресурсов, выделяемых на эти цели, но и выявить причины негативных тенденций в части горимости лесов в этом регионе», — сказал ТАСС аудитор Сергей Мамедов.