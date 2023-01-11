Савва Михайлов о скандале в Москве: Ужас, страшно подставили…

«Корейский Сноуден», приехавший просить политического убежища в РФ, обвинил в изнасиловании чиновника из Правительства Якутии. По словам корейца, его «базу данных» взломал зампредседателя Госкомитета республики по занятости населения Савва Михайлов, сообщает тгк SHOT.

Как нам стало известно, в Москве в полицию обратился 26-летний гражданин Южной Кореи Квон и рассказал жалостливую историю. По словам заявителя, он бежал из своей страны из-за «нарушения его прав со стороны правительства». До России добрался 9 января и после праздников планировал идти подавать заявление на предоставление убежища. Остановиться решил в гостинице «Гамма» в Измайлово, но почему-то заранее не поменял доллары на рубли. В гостинице иностранную валюту не приняли и отказались селить гостя. А дальше, как уверяет кореец, в холле отеля к нему несколько раз подошёл неизвестный мужчина — предложил приютить его на одну ночь в своём номере. Беженец якобы сначала отказывался, но в пять утра сон взял верх — и он поднялся к доброму самаритянину. Но выспаться иностранцу не удалось: по его словам, почти сразу мужчина по имени Савва начал его раздевать и грязно над ним надругался.

Как позже выяснили следователи, в гостинице «Гамма» в ту ночь останавливался зампредседателя Государственного комитета Республики Саха по занятости населения Савва Михайлов. В разговоре с нами чиновник признал, что просто пытался помочь корейцу: «Этот человек, авантюрист, который считает себя корейским Сноуденом, заплакал, я ему поверил, мне стало жалко его, и я ему помог. А он ответил вот таким образом…»

Михайлов уверяет: он никого не насиловал и будет подавать в суд на неблагодарного иностранца за «страшную клевету». Полиция сейчас проводит проверку, сообщает тгк SHOT.

Как известно, Савва Михайлов добровольно отправился служить в вооруженных силах России в зону СВО еще осенью — во время мобилизации в сентябре. Что в действительности произошло в московской гостинице, предстоит выяснить.

В декабре он поступил по состоянию здоровья в больницу в Подмосковье, где проходил лечение. Об этом он сообщал в соцсетях, объясняя, почему он выехал из зоны СВО. Он сообщил, что служит в армии, временно находится в России по состоянию здоровья. В середине января решится только о дальнейшей службе в ВС, в части, где призывался.

В новогодние праздники Савва Анатольевич встретился со своей семьей – женой и двумя детьми, о чем рассказал в соцсети. 9 января он выписался и полетел на Дальний Восток.

Савва Михайлов прокомментировал в соцсетях этот скандал:



