Самолет-зондировщик работал сегодня в Якутске, Горном и Алданском районах

Сегодня самолет Ан-26 «Циклон» федеральной Авиалесоохраны работал в городе Якутске, Горном и Алданском районах. Об этом доложили первому зампреду правительства Дмитрию Садовникову на заседании КЧС.

Также сегодня запланирован вылет в Усть-Майский район, где сохраняется одна из сложных обстановок по лесным пожарам. С утра там действовало 12 возгораний. Осадков в ближайшее время не ожидается, но при наличии ресурсной облачности будет работать зондировщик.

Самолет-лаборатория ЯК-42Д «Росгидромет» вылеты сегодня не осуществлял.

Якутгидромет прогнозирует в ближайшие сутки местами ливни в Олекминском, Кобяйском, Эвено-Бытантайском,Верхоянском, Усть-Янском, Томпонском районах. В центральных и заречных районах небольшие, местами умеренные дожди. На западе, юго-западе, юге местами кратковременные дожди.

Порывистый ветер может быть в Кобяйском, Жиганском районах до 17-22 м в сек. В Эвено-Бытантайском, Верхоянском, днем в центральных, заречных районах — до 15-18 м в сек.

Грозы ожидаются местами в Кобяйском, Ленском, Усть-Алданском, Таттинском, Чурапчинском, Амгинском, Усть-Майском, Томпонском, Оймяконском, Момском, Верхнеколымском районах. При этом порывистый ветер до 17-22 м в сек.

Что касается пожароопасности лесов, высокий 4 класс установился в Оймяконском районе, сохраняется в Томпонском районе, городе Якутске и его окрестностях. Чрезвычайно высокий класс — в Намском и Алданском районах.

Всего на 16.00 час в Якутии действовало 89 лесных пожаров на общей площади 43 471,7 га, в том числе 4 лесных пожара на площади 20 га на «Ленских столбах». В тушении возгораний в национальном парке задействовано свыше 100 человек.

Больше всего возгораний – в Нерюнгринском районе. Там действуют 33 лесных пожара на удаленных территориях, но в скором времени ожидаются осадки. Там также запланирована работа зондировщика для их увеличения.

Отметим, что в аналогичную дату прошлого года действовало 282 лесных пожара на общей площади 922 527,6 га.