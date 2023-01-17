17.01.2023
10:25
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Общество

Сахатранснефтегаз реализует транспортные средства

Выставлены на продажу транспортные средства.

Ознакомиться с документами по объектам продажи, получить информацию об условиях договора купли-продажи, условиях проведения продажи и иную информацию можно на официальном сайте: https://aostng.ru/ в разделе «Закупки и торги».

Получить дополнительную информацию о проведении осмотра ТС можно по адресу: 677027, г. Якутск, ул. Кирова 18, блок «В», офис 512, АО «Сахатранснефтегаз», тел. + 7 (4112) 46-02-21, e-mail: artemyevgp@aostng.ru, Артемьев Гаврил Прокопьевич.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО Сахатранснефтегаз

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