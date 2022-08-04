С 1 сентября в Якутске начнут закрываться алкоточки

2 августа состоялась встреча с жителями 203 микрорайона по вопросу регулирования торговли алкогольной продукции на территории Губинского округа, организованная Якутской городской Думой.

Это первая коллаборация, в которой приняли участие жители Губинского округа, органы исполнительной и законодательной власти. Присутствовали: первый заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма республики Максим КАРБУШЕВ, исполняющий обязанности председателя Якутской городской Думы Евдокия ЕВСИКОВА, представители Общественной палаты города Якутска, старосты Губинского округа и неравнодушные граждане.

Мероприятие открыл глава города Евгений ГРИГОРЬЕВ:

— Моя позиция такова — я против «наливаек». Лично против алкоголя, сам его не употребляю и никому не советую. Я еще в своей избирательной программе обозначил позицию, что мы будем работать в области законодательства, чтобы сводить к минимуму количество точек, которые продают алкоголь.

Далее он провел презентацию под названием: «Как выглядит структура алкогольного бизнеса в Якутске». Глава города озвучил, что с 1 сентября вступает в силу постановление Окружной администрации, которое было отработано совместно с депутатами Якутского городской Думы. Согласно нему, расстояние точек продажи от социальных объектов увеличено до 300 метров и добавили пункт, «не ближе 50 метров от многоквартирных домов». В результате из 5 магазинов в Губинском округе, 4 будут вынуждены прекратить продавать пиво.

Что касается «лжекафе», то бороться с ними помогут только изменения в законодательстве. На встрече жителями было поддержано предложение увеличить минимальную разрешенную площадь зала до 100 метров, причем сейчас в законодательстве указана площадь от 20 метров. На примере Губинского округа показано, что при таких поправках в закон, смогут работать рестораны и бары, а лжекафе будут вынуждены закрыться.

В результате на собрании было решение инициировать поправки в закон через Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и провести повторную встречу в начале сентября.

Евдокия Евсикова в комментарии SakhaLife.ru отметила важность совместной работы депутатов разного уровня:

— Сегодня мы видим, что кардинальное решение вопроса зависит от изменений в республиканском законодательстве. Если будет принято решение по увеличению площади мест общественного питания, которые продают алкоголь, то решатся все вопросы с закрытием лжекафе. В первую очередь вред приносят те алкоточки, которые торгуют алкоголем на вынос.

Сейчас мы видим, что вопрос назрел, и с ним мы уже можем выходить на заседание Ил Тумэна. В августе мы проведем депутатские слушания ассоциации «Столица», в которую входят депутаты Якутской городской Думы и депутаты Ил Тумэна от города Якутска, где обсудим внесение изменений в республиканский закон.