Власти Якутии выражают глубокие соболезнования

ЧЛЕНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ (14.10.1950 – 06.01.2021)

Республика Саха (Якутия) понесла тяжелую утрату. 06 января 2021 года после продолжительной болезни на 71 году жизни ушел из наших рядов Владимир Михайлович Членов, видный государственный и политический деятель, кавалер Ордена «Полярная звезда», обладатель Почетного знака «Гражданская доблесть», заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетный работник транспорта России, почетный полярник Российской Федерации, отличник государственной гражданской службы Республики Саха (Якутия), академик Международной академии связи России, академик Российской академии транспорта, почетный гражданин Булунского улуса, народный депутат Республики Саха (Якутия) IV, V, VI созывов.

Владимир Михайлович Членов родился 14 октября 1950 года в г. Абдулино Оренбургской области. В 1979 году окончил Якутский государственный университет по специальности «история», в 1990 году – Хабаровскую высшую партийную школу.

Он начал свою трудовую биографию в 1969 году слесарем-инструментальщиком завода по ремонту путевых машин. В 1970-1972 гг. служил в рядах Советской Армии.

Дальнейший жизненный и трудовой путь Владимира Михайловича неразрывно связан с Якутией. В 1972 году работал слесарем-инструментальщиком в Северо-Восточном управлении морского флота, стал инструктором орготдела Булунского райкома ВЛКСМ, далее председателем райкома по культуре и спорту при исполкоме Булунского райсовета депутатов трудящихся, заведующим орготделом, II, I секретарем Булунского РК ВЛКСМ. В 1980 году молодежного лидера назначили заведующим отделом пропаганды и культурно-массовой работы Якутского областного комитета ВЛКСМ. С 1982 по 1985 гг. – инструктор оргинструкторского отдела Совета Министров ЯАССР.

Новый этап жизни Владимира Михайловича был связан с работой на руководящих должностях в Ленинском (ныне Нюрбинском), Сунтарском районах республики: заведующим отделом пропаганды и агитации Ленинского РК КПСС; заместителем председателя Ленинского райисполкома; секретарем Сунтарского райкома КПСС; председателем Сунтарского райсовета народных депутатов; заместителем председателя Ленинского райсовета народных депутатов.

В 1991 году назначен заместителем министра хлебопродуктов и пищевой промышленности ЯАССР. С 1992 года, будучи директором Департамента по материально-техническому снабжению Республики Саха (Якутия), стоял у истоков создания в республике системы обеспечения материально-техническими ресурсами и продовольствием в условиях рыночных отношений. В 1995-1996 гг. – министр материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия), в 1996-1998 гг. – заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) – министр материальных ресурсов, торговли и транспорта; в 1998-2002 гг. – министр материальных ресурсов, торговли и транспорта Республики Саха (Якутия); в 2002-2010 гг. – министр транспорта, связи и информатизации Республики Саха (Якутия); 06.2010 – 09.2010 г. – советник президента Республики Саха (Якутия). За время работы Членова В.М. на должности министра на территории республики реализованы важнейшие инфраструктурные проекты по жизнеобеспечению якутян. Несомненны его заслуги в сохранении авиакомпаний «Якутия», «Полярные авиалинии» в трудных условиях перехода к рыночным отношениям, создании Якутского авиационно-технического училища, становлении Акционерной компании «Железные дороги Якутии», строительстве железной дороги Беркакит – Томмот – Нижний Бестях.

С 2010 г. до последних дней своей жизни – президент Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия). Благодаря инициативе и поддержке Владимира Членова в республике действуют центры оценки квалификаций по отраслям экономики и социальной сферы, внедрены новые технологии по продвижению товаров местного производства для поддержки предпринимательства.

В четвертом созыве Государственного Собрания (Ил Тумэн) представлял Центральный избирательный округ № 4 г. Якутска, в пятом созыве – Арктический избирательный округ № 35. В шестом созыве парламента Якутии избран от Центральной региональной группы Регионального отделения политической партии «Единая Россия». Был заместителем председателя комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики, членом комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике, членом комитета по предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры.

Награжден Почетной грамотой Министерства транспорта Российской Федерации, Грамотой президента Республики Саха (Якутия), Грамотой Правительства Республики Саха (Якутия), Грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Ему объявлена Благодарность председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) (2015 г.).

Владимир Михайлович Членов внес огромный вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия). Работая на разных ответственных должностях, проявил себя, отдавая все свои силы, созидательную энергию и жизнь служению Отечеству, республике, как исключительно грамотный, талантливый руководитель, профессионал высокого уровня.

Многогранная личность Владимира Михайловича, высокие человеческие качества, его большой авторитет среди коллег, принципиальность и твердая компетентная позиция, яркая харизма и неординарность мышления, лидерский талант, и умение заряжать своей энергией других заслуженно снискали ему высокое уважение и признание не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами.

Руководство Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование супруге Ирине Юрьевне, детям, внукам, родным и близким Владимира Михайловича. Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой утраты.

Светлая память о замечательном человеке, настоящем патриоте северного края навсегда останется яркой страницей в истории Республики Саха (Якутия), сохранится в наших сердцах.

Николаев А.С., Гоголев П.В., Тарасенко А.В., Николаев М.Е., Ким-Кимэн А.Н., Штыров В.А., Борисов А.С., Владимиров А.С., Борисов Е.А., Акимов А.К., Данчикова Г.И., Тумусов Ф.С., Жирков А.Н., Колодезников А.З., Бычков К.Е., Бердников Д.В., Федотов А.С., Балабкина О.В., Местников С.В., Никифоров М.В., Сивцев В.М., Авксентьева С.В., Кудряшов И.В., Григорьев А.В., Иннокентьев А.М.