27.10.2022
14:49
248
Общество
Руководитель оставил работу и отправился добровольцем в зону СВО
Директор спорткомплекса «Дохсун» Василий Егоров пошёл добровольцем в рамках частичной мобилизации.
Фото: Соцсети
Источник: сетевое издание SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.10.2022
0
0
27.10.2022
0
241
27.10.2022
0
274
27.10.2022
0
280
27.10.2022
0
500
27.10.2022
0
715
27.10.2022
0
1168
27.10.2022
0
241
27.10.2022
0
728
27.10.2022
0
375
27.10.2022
0
584
27.10.2022
0
262
27.10.2022
0
278
27.10.2022
1
377
27.10.2022
0
297
27.10.2022
0
363
27.10.2022
1
231
27.10.2022
0
187
27.10.2022
0
706
27.10.2022
0
504
27.10.2022
0
697
27.10.2022
0
1446
27.10.2022
0
2376
27.10.2022
0
1980
27.10.2022
0
3500
26.10.2022
0
1652
26.10.2022
0
980
26.10.2022
0
878
26.10.2022
1
4011
26.10.2022
0
625
26.10.2022
0
3229
26.10.2022
0
1407
26.10.2022
1
911
26.10.2022
1
675
26.10.2022
0
266
26.10.2022
0
658
26.10.2022
0
1235
26.10.2022
0
1222
26.10.2022
0
1336
26.10.2022
1
2300
26.10.2022
0
405
26.10.2022
0
666
26.10.2022
0
1923
26.10.2022
0
337
26.10.2022
0
5087
26.10.2022
0
253
26.10.2022
0
1289
26.10.2022
0
516
26.10.2022
0
1214
26.10.2022
0
1704
26.10.2022
0
2947
26.10.2022
0
1348
26.10.2022
0
2056
26.10.2022
0
312
26.10.2022
0
355
26.10.2022
0
1320
26.10.2022
0
321
26.10.2022
0
2139
26.10.2022
0
661
26.10.2022
0
1299
26.10.2022
0
3011
26.10.2022
0
827
26.10.2022
1
585
26.10.2022
0
436
ТОП НОВОСТИ
23.10.2022
0
45581
25.10.2022
0
23512
24.10.2022
0
23018
25.10.2022
0
20103
22.10.2022
4
19577
21.10.2022
0
15365
23.10.2022
0
12610
22.10.2022
0
12514
Добавить комментарий