Россельхозбанк: Василий Тимофеев поздравил с Днем знаний студентов и работников АГАТУ

Пресс-служба Россельхозбанка

Директор Якутского регионального филиала Россельхозбанка Василий Тимофеев принял участие в праздничном мероприятии, где поздравил профессорско-преподавательский состав и студентов Арктического государственного агротехнологического университета с Днем знаний.

Помимо Василия Тимофеева в торжестве приняли участие заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Николай Афанасьев, заместитель министра экологи, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) Андрей Коноплев, и.о. президента Академии наук РС(Я), член-корреспондент Российской Академии наук Леонид Владимиров, руководитель департамента ветеринарии РС(Я) Петр Петров, депутат Якутской городской Думы, директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» ГО г. Якутск Владимир Аммосов.

Обращаясь к студентам, Василий Тимофеев в своем приветственном слове отметил, что 1 сентября традиционно является временем новых начинаний, постановок амбициозных целей и задач на предстоящий учебный год. И образование, которое студенты сегодня получают в стенах своей альма-матер, не просто поможет им в будущем получить желаемую должность, но и позволит сформировать себя как настоящих профессионалов агропромышленного комплекса и стать достойными гражданами своей страны.

В свою очередь, врио ректора АГАТУ Валерий Федоров поблагодарил Россельхозбанк за многолетнюю меценатскую помощь, а также отметил особый вклад РСХБ в создании Фонда целевого капитала Арктического государственного агротехнологического университета (Эндаумент-фонда), с помощью которого все желающие могут оказывать посильную финансовую поддержку вузу.

В тот же день состоялась рабочая встреча с Валерием Федоровым, где стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между РСХБ и АГАТУ. Россельхозбанк на протяжении многих лет является меценатом Арктического государственного агротехнологического университета: оснащает аудитории новым современным оборудованием, поощряет стипендиями лучших студентов, вплотную занимается подготовкой профессиональных кадров, а также продолжает реализацию кампусных проектов – специальных карт, которые помимо классических платёжных возможностей выполняют функции индивидуальной персонализации их обладателей на базе университетского софта.

От лица работников РСХБ Василий Тимофеев пожелал коллективу АГАТУ достижения всех поставленных целей, а студентам – уверенности в собственных силах и покорения новых неожиданных высот!

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.