Резонанс: После вмешательства Айсена Николаева отменено постановление

После вмешательства Айсена Николаева отменено Постановление, которое вызвало бурные обсуждения

2 июля в ходе прямого эфира главы республики Айсена Николаева в социальных сетях от работников детских садов поступило большое количество обращений о пересмотре Постановления Правительства республики от 21 февраля 2021 года №29, по которому были приняты новые нормативы и методики финансирования дошкольных учреждений.

Документ вызвал большую обеспокоенность среди педагогического состава из-за возможного сокращения субвенций муниципалитетам на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений, что повлекло бы за собой сокращение количества работников в детских садах.

Айсен Николаев пообещал разобраться в этом вопросе и уже 5 июля дал поручение Правительству отменить его, чтобы сохранить количество работников и уровень их заработной платы.

8 июля в целях исполнения поручения Главы Якутии и с учётом мнения педагогической общественности данное Постановление отменено.

Кроме этого, по поручению Айсена Николаева методика была усовершенствована, чтобы у частных дошкольных учреждений была возможность увеличивать заработную плату своим работникам с учетом индексации заработной платы, которая не менялась у них с 2014 года.

Ранее, например, стоимость услуги (норматива финансирования) реализации программы дошкольного образования на одного ребенка в частных дошкольных учреждениях и муниципальных существенно отличалась. А с этого года для частников и муниципалитетов будет единый размер норматива.

Чтобы не прекращать финансирование дошкольных учреждений, Правительство Якутии после обсуждения с педагогическим и экспертным сообществом приняло новое постановление, в котором речь идёт о совершенствовании нормативов финансирования расходов частных дошкольных образовательных организаций, которое обсуждалось с 2015 года.

Как заверил министр образования и науки республики Михаил Сивцев, по всем возникающим вопросам будут даны разъяснения. «Министерство готово по каждому обращению дать индивидуальные разъяснения. Для этого надо будет обратиться в адрес Минобрнауки Якутии», – отметил министр.