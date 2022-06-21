Режим ЧС вводится еще в двух районах Якутии — Садовников

Из-за высокого класса пожароопасности и ухудшения ситуации с лесными пожарами на заседании республиканского оперативного штаба первый зампред правительства Дмитрий САДОВНИКОВ рекомендовал ввести режим ЧС в Томпонском и Ленском районах, где ухудшилась пожароопасная обстановка.

Сегодня такой режим продолжает действовать на территории Мирнинского района, где был введен 18 июня, а также в Сень-Кюёльском наслеге Среднеколымского района. 17 июня режим ЧС был отменен в Нерюнгринском районе.

В ближайшее время режим ЧС может быть введен на всей территории Якутии.

«В ближайшее время будем решать вопрос о введении режима ЧС на территории всей Якутии, для этого соберем комиссиию. Это позволит нам нарастить силы и средства на тушение пожаров, в частности из других регионов. Повторюсь, что большинство лесных пожаров находятся в зонах контроля. Но, несмотря на это, мы стараемся реагировать на каждый, локализовывать и ликвидировать возгорания в первые сутки с момента обнаружения», — прокомментировал Садовников.

Всего на 16.00 час в Якутии действовало 23 лесных пожара, в том числе 6 на обслуживаемой зоне и 17 в зонах контроля: 5 пожаров — в Мирнинском районе, 4 — в Ленском районе, 3 — в Томпонском районе, 2 — в Олекминском районе, по 1 — в Усть-Майском, Таттинском, Нюрбинском, Хангаласском, Верхнеколымском, Булунском, Нерюнгринском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах.

Локализовано за сутки 2 пожара в Верхнеколымском и Среднеколымском районах.

Ликвидировано 5 лесных пожаров: 2 — в Момском районе, по 1 — в Сунтарском, Ленском, Горном районах.

По 1 лесному пожару обнаружено в Усть-Майском, Таатинском, Олекминском районах.

Меры по тушению принимаются по 15 лесным пожарам на площади 7454,5 га. Всего к работам привлечено 584 человека: 447 сотрудников Авиалесоохраны, 10 работников лесной охраны и 10 местных жителей.

Авиапатрулирование сегодня осуществлялось в Олекминском, Томпонском, Сунтарском, Хангаласском, Нюрбинском, Горном, Таттинском, Алданском, Амгинском, Усть-Майском, Мирнинском, Нерюнгринском районах, а также в городе Якутске.

Ан-26 «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» работал в Олекминском, Ленском, Нюрбинском, Мирнинском районах для искусственного вызывания осадков. В эти дни воздушное судно будет базироваться в Мирном.