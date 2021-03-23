23.03.2021
20:19
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Культура
Пушкинка дает доступ к крупнейшему научному порталу
Национальная библиотека РС (Я) предлагает доступ к eLIBRARY.RU — крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации.
eastview.com – один из крупнейших распространителей полнотекстовых и библиографических баз данных.
Читатели Национальной библиотеки РС (Я) могут читать журнальные публикации как в стенах библиотеки, так и онлайн.
Чтение образовательных, научных, профессиональных журналов — прекрасная помощь студентам, аспирантам, научным работникам в написании научных работ; для специалистов, профессионалов — возможность быть в курсе последних тенденций, разработок в сфере своей деятельности. Доступ через сайт Национальной библиотеки Якутии.
Фото: SAKHALIFE.RU
#культура#наука#Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)#пушкинка#Пушкинка дает доступ к крупнейшему научному порталу#Якутия
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