23.03.2021
20:19
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Культура

Пушкинка дает доступ к крупнейшему научному порталу

Национальная библиотека РС (Я) предлагает доступ к eLIBRARY.RU — крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации.

eastview.com – один из крупнейших распространителей полнотекстовых и библиографических баз данных.

Читатели Национальной библиотеки РС (Я) могут читать журнальные публикации как в стенах библиотеки, так и онлайн. 
Чтение образовательных, научных, профессиональных журналов — прекрасная помощь студентам, аспирантам, научным работникам в написании научных работ; для специалистов, профессионалов — возможность быть в курсе последних тенденций, разработок в сфере своей деятельности. Доступ через сайт Национальной библиотеки Якутии.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: https://www.instagram.com/p/CMvl_iRsPBo/?igshid=5m17gpu6v4rn
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