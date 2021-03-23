Пушкинка дает доступ к крупнейшему научному порталу

Национальная библиотека РС (Я) предлагает доступ к eLIBRARY.RU — крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации.

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Читатели Национальной библиотеки РС (Я) могут читать журнальные публикации как в стенах библиотеки, так и онлайн.

Чтение образовательных, научных, профессиональных журналов — прекрасная помощь студентам, аспирантам, научным работникам в написании научных работ; для специалистов, профессионалов — возможность быть в курсе последних тенденций, разработок в сфере своей деятельности. Доступ через сайт Национальной библиотеки Якутии.