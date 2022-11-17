Проект ЕР помогает интегрировать инвалидов в общество

В рамках партийного проекта «Единая страна — доступная среда» проведен мониторинг спортивных клубов и учреждений по спорту для инвалидов в Республике Саха (Якутия). В работе группы партийного десанта по мониторингу приняли участие консультанты Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества слепых и Благотворительного Фонда «Харысхал».



На основании актов мониторинга из Алданского, Нерюнгринского, Кобяйского, Намского, Горного, Верхоянского, Олекминского, Оймяконского, Мирнинского районов и города Якутска Общественный Совет проекта рекомендовал оказать объектам малого бизнеса содействие и финансовую помощь в приобретении спортивного инвентаря и проведения мероприятий по организации доступности спортивных объектов для инвалидов.





Консультанты общественных организаций инвалидов выражают благодарность депутату Якутской Городской Думы Саргылане Афанасьевне ВАСИЛЬЕВОЙ за помощь в организации работы рабочей группы в городе Якутске и представителю родителей детей-инвалидов Аурике АЛБУ за активную гражданскую позицию.

Проект «Единая страна – доступная среда» направлен на вовлечение людей с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь страны. Реализация проекта позволяет вырабатывать эффективные подходы интеграции инвалидов в общество, формировать условия доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью, уделять внимание вопросам занятости инвалидов, информировать общество о достижениях инвалидов и их вкладе в социально-экономическое развитие общества равных возможностей. Приоритетом для партии «Единая Россия» является создание и развитие комфортной среды для маломобильных граждан России. Понятие «Доступной среды» не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, но включает в себя также доступность социальных институтов, возможность участия в культурной, творческой, спортивной жизни.