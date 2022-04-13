Продлят срок действия техосмотров для транспорта на Крайнем Севере

Правительство РФ поддержало предложение главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева о продлении срока действия техосмотров для транспортных средств в северных и арктических районах страны.

Согласно постановлению, подписанному председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 12 апреля 2022 года, действие диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, будет продлено на 12 месяцев. В документе отмечается, что продление касается карт, срок которых истекает с 09.04.2022 по 31.12.2022.

«Прохождение ТО каждые полгода в северных и арктических районах республики проблематично для владельцев транспортных средств из-за отсутствия ПТО на местах, а также отсутствием круглогодичного транспортного сообщения. Предложение об изменении сроков прохождения ТО транспортов, зарегистрированных в труднодоступных районах, было предварительно одобрено Юрием Трутневым в ходе совещания с главами Дальневосточных регионов по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока», — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев.

Обращение о сокращении периодичности проведения технического осмотра транспортных средств в северных и арктических районах республики в адрес заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева было направлено главой республики Айсеном Николаевым в марте 2022 года.