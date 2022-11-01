Предприятие по производству взрывчатых веществ увеличило энергетическую мощность

При запуске ООО «Нитро Сибирь Якутия» в 2016 году планировалось, что объем производства будет зависеть от количества заявок потребителей. В сентябре этого года было принято решение о вводе резервных энергетических мощностей. Для этого предприятию потребовалась новая дизельная электростанция на 300 кВт. За помощью руководство обратилось к ГК «ЭнергоПроф» — ведущему российскому поставщику энергетического оборудования. Компания уже много лет проектирует «под ключ» модульные электростанции для предприятий металлургической, строительной, нефтегазовой, пищевой промышленности. «ЭнергоПроф» располагает собственными цехами по сборке автоматики и металлических контейнеров в любом климатическом исполнении. Это позволяет реализовывать проекты по всей России, доставляя на объекты заказчика готовые модульные станции. Успехи «ЭнергоПроф» ежегодно отмечаются дипломами и сертификатами крупнейших отраслевых брендов, среди которых ТСС, SDMO, Pramac.

Для предприятия в Якутии был подобран надежный дизельный генератор с повышенным моторесурсом AGG D413D5. ДГУ с южнокорейским двигателем Doosan предназначена для непрерывной работы с переменной нагрузкой. Количество часов эксплуатации не ограничивается. Двигатель с цифровой системой контроля и турбонаддувом долговечен и экономичен. Для управления используется контроллерный блок с русифицированной панелью и портом для дистанционного мониторинга сети.

ДГУ установили в сертифицированном утепленном контейнере «Север» длиной 6 м. Модуль был спроектирован и изготовлен на производственной линии «ЭнергоПроф». Во внутреннем пространстве предусмотрели специальный отсек, в котором разместили дополнительный топливный бак объемом 2000 л с системой автоподкачки. Благодаря теплоизоляции и системе обогрева оборудование будет успешно работать при температуре до -60 оС. Модуль оборудован системами светодиодного освещения, виброгашения, приточной вентиляции и пожарно-охранной сигнализации. Электростанцию дополнительно оснастили функцией автоматического ввода резерва для быстрого подключения в часы пиковой нагрузки и аварийных ситуациях. Блок автоматики также спроектирован и собран на производстве «ЭнергоПроф». В контейнере предусмотрели герметичные кабельные вводы для подключения к электросети.

Специалисты «ЭнергоПроф» выполнили пакетирование генераторной установки, протестировали все системы и подготовили модуль к транспортировке. Резервная электростанция была своевременно доставлена в Якутию и успешно введена в эксплуатацию.