Предоставить возможность регионам самим регулировать численность безнадзорных животных

Я очень долго шел к разговору о собачьем вопросе. Ужасные случаи, произошедшие позапрошлой осенью с заслуженной артисткой ЯАССР Клавдией Ивановой и в конце минувшего года с преподавателем университета Сарданой Слепцовой, всколыхнули общественность, предприняты кое-какие меры, но все равно конкретного решения все еще нет и, судя по всему, не скоро оно появится. Мои мысли подтвердила сегодняшняя поездка.

В субботу рабочая группа Городской Думы провела объезд городских объектов, так или иначе связанных с решением наболевшей проблемы. Ее возглавляли Альберт Никандрович Семенов, председатель Якутской городской Думы и его первый заместитель Евдокия Ивановна Евсикова.

Первым объектом стал пункт передержки безнадзорных животных благотворительного фонда «Помоги выжить», расположенный по ул. Очиченко, 57. Здесь обустроены вольеры и будки под открытым небом.

Директор пункта передержки Екатерина Сергеевна Безрученко рассказала, что в настоящее время в этом пункте содержится около тысячи собак: на улице примерно 650 крупных и в помещении около 350 мелких, гладкошерстных и комнатных. Всего около 1000 собак, такого количества ранее никогда не было! Правда, смутило немного то, что навскидку нельзя определить точное количество животных во дворе приюта, мне показалось, что их куда меньше заявленных 650 голов. В помещение, где якобы живут остальные 350 собачек, нас не пустили. А самые агрессивные особи содержатся в глубине двора.

Сюда их иногда сдают владельцы, а в основном в приют попадают отловленные на улице безнадзорные животные. Так, только с Нового года сюда приняли 287 собак. Из городского бюджета на содержание его в прошлом году было предусмотрено 48 миллионов рублей, из которых до конца ноября поступило около 42 млн. Далее в связи с известными событиями финансирование пока приостановлено. Представители городской администрации подтвердили, что остаток приют получит не ранее конца февраля. В приюте работают 24 сотрудника, корм для животных есть. И.о. руководителя МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Иннокентий Семенович Колодезников сообщил, что планируется расширение приюта, на схеме показал, каким образом будет увеличена его территория. Меня поразила цифра, которую они назвали – приют рассчитан на 3 000 собак. Притом большая их часть будет круглый год жить на улице. Сколько же средств и сил понадобится на их содержание, если животные в нем будут находиться пожизненно?

К слову, совершенно невозможно было записывать на диктофон разговор с собеседниками – мешал непрестанный лай собак. И это не было добродушное тявканье, это был озлобленный лай сотен псов, готовых вырваться из клетки или сорваться с цепи.

Спикер Гордумы А.Н.Семенов в интервью журналистам рассказал, какие шаги предпринимаются городской администрацией и депутатами в этом направлении. В основном сейчас работа ведется по двум направлениям – отлов безнадзорных собак, их размещение в приюты и формирование предложений республики в Государственную Думу относительно закона Бурматова. Об этом вы можете прочитать в материалах корреспондента ЯСИА Виктории Сергеевой 3 тысячи собак смогут содержать в пункте передержки животных на Очиченко в Якутске после расширения — ЯСИА (ysia.ru) и Фоторепортаж: Как содержатся собаки в пунктах передержки Якутска — ЯСИА (ysia.ru), а также посмотреть в новостной передаче НВК “Саха”.

После этого все поехали на ипподром АГАТУ. Я не успел туда поасть, но присоединился к основной группе уже на улице Автодорожной, 4/1, где муниципальное предприятие «Жилкомсервис» открыло в арочном гараже временный пункт передержки безнадзорных собак. Условия по сравнению с приютом на Очиченко весьма комфортные. Помещение теплое, вольеры на ножках, что позволяет собакам не лежать на холодном бетонном полу, оборудованы прочными сетками, исключающими самовольный выход собак.

Как рассказал и.о. директора МУП «Жилкомсервис» Юрий Васильев, в настоящее время в пункте передержки находятся 144 собаки. Принимали в день по 15-20 животных, всех строго с записью в специальный журнал: где отловлена или откуда приведена, кто сдал и пр. Как объяснил Юрий Иванович, сюда попадают в основном собаки домашние, оказавшиеся по разным причинам на улице. Они привычны к людям, имеют более-менее спокойный, доверчивый нрав, что позволяет их поймать. А истинные бродяжки в третьем-четвертом поколении, родившиеся и выросшие на улице, не доверяют человеку, хитрые и умные, умеют прятаться и нападать. Вот они-то и представляют настоящую опасность. Однако, согласно вновь принятым федеральным законам, нельзя отстреливать собак, нельзя применять при их отлове огнестрельное оружие, парализующие препараты. Вот и ездят по городу с Нового года эти 30 групп с сачками и пытаются поймать хитрых, умеющих убегать и прятаться собак, выросших на воле…

Во время выгула крупной собаки в Мирном погибла 8-летняя девочка. Сегодня прочитал в ватсапе очередное сообщение: «13 января в районе Мерзлотки стая собак напала на пожилого врача-стоматолога, разъяренные животные повалили старика на землю, сорвали с него меховые ботинки. Спас его проезжающий мимо молодой парень. За день до этого там же собаки искусали одну девушку, которая попала в больницу». Даже если эти сообщения не в полной мере соответствуют действительности, они показывают накал градуса в обществе.

Напряжения в отношения между людьми и собаками добавляет то, что в сельской местности также образуются стаи одичалых собак, которые круглый год живут у населенных пунктов и нападают на мелкий домашний скот, убивая телят и новорожденных жеребят. Эти же бродячие собаки представляют опасность для детей и престарелых людей в самих поселках.

В соцсетях распространяется сообщение моего коллеги-журналиста, кандидата наук Спиридона Слепцова – выдержка из газеты «Якутская окраина» от 18 марта 1914 г. под заголовком «Много собакъ»: «Насъ просятъ обратить внимание Городской Управы или кому это ведать надлежитъ, на то, что не только детямъ, но и взрослымъ становится опасно ходить по улицамъ от собакъ бегающих стаями. На дняхъ мы были свидетелями, какъ такая стая аттаковала маленькихъ гимназистокъ прижавшихся къ забору и если бы не случайно проезжающий одинъ изъ врачей не направилъ лошадь на стаю собак, то исходъ могъ быть печальный». Так что в городе Якутске это застарелая проблема, однако в советское время численность собак в населенных пунктах регулировалась.

Об этой проблеме упомянул в субботнем выступлении в соцсетях и глава РС(Я) Айсен Сергеевич Николаев Неправильная работа служб и несовершенство закона. Глава Якутии назвал причины трагедии в Якутске — ЯСИА (ysia.ru)

У меня сложилось однозначное мнение – бродячих собак не должно быть. Мы пытаемся регулировать численность диких животных, а количество собак в пределах разумного мы просто обязаны удерживать, как это испокон веков делали наши предки. Рождение собак строго контролировалось, лишние щенки приплода уничтожались. И это было более гуманным решением.

Собаки – это первые в истории человечества животные, прирученные Homo sapiens, раньше коров и лошадей. По наиболее распространенной версии, собака была одомашнена 10-14 тысяч лет назад во времена неолита. У якутов, вообще у северных народов, собака издревле было другом, партнером, товарищем по охоте. В народе саха уважали, почитали и очень любили охотничью лайку, она считалась всегда членом семьи. Лайки содержались во дворе свободно, их не баловали, не пускали в дом, не позволяли детям играть с ними – считалось, что дети могут испортить их нрав. У северных народов такое же положение занимала и ездовая собака, в дальних поездках по тундре именно собаки служили залогом выживания их хозяев. Тундровики охотники и оленеводы специально выращивали крепких собак, кормили их наравне с собой, берегли и лелеяли.

То, что ныне появилось множество бродячих собак, это, к сожалению, является признаком утраты национальных традиций, тех навыков и умений, которые были переданы нам нашими предками. В городе вообще нет необходимости держать крупных бойцовых собак, охранников вроде кавказских овчарок или алабаев. Их можно позволить иметь только тем, у кого частные дома, где эти собаки могут иметь возможность полностью удовлетворять свои потребности в движении, где они будут на относительной свободе. Зачем в маленькой городской квартире держать лаек или овчарок, ротвейлеров или бультерьеров? Можно понять пенсионеров или одиноких людей, они заводят домашних питомцев, маленьких собачек — в надежде на живое тепло.

Считаю, что пункты передержки, конечно, необходимы. Но для нашего 300-тысячного города собачьи приюты на 3000 и более голов – это перебор. Можно обойтись небольшим количеством. И еще, подобные пункты должны быть в муниципальном или государственном ведении. Нельзя их отдавать в частные руки. Мы видим, как из-за выделяемых на них денег общество сотрясают скандалы, происходит разделение граждан на зоозащитников и их противников.

Нынешнее положение вещей вызвано многими факторами. Зоозащитники основную вину возлагают на самих горожан. Определенный процент в появлении бродячих собак дают, конечно, дачники, которые на летний сезон берут щенят для развлечения детей и внуков, для охраны подворья. И , дескать, многие из них по возвращении осенью на городские квартиры, оставляют уже подросших собак на дачах. Стоит признать, что такое есть, но тем не менее, это количество не является определяющим.

Все же большая часть бродячих собак – это животные, выросшие на воле. Их росту способствуют множество причин. Правильно заметила наша соотечественница Olga De Weerdt, проживающая в Бельгии: “Причина – в отсутствии сортировки мусора и мусороперерабатывающего завода. То есть, жто проблема вообще всей страны, всей России. В последнее время (появилось) очень много ресторанов и кафе в Якутске. Многие не знают, куда деть отходы еды и, видимо, кормят собак. Мило, конечно, но так нельзя. Далее- мусорные контейнеры сутками стоят с мусором, едой и прочими вкусными остатками. Тут не только собаки, но и бездомные наедаются. То есть проблема очень глобальная- она в самой системе страны, в ее политике. Никто не думает об окружающей среде и экологии, социальной жизни. Вот и результат. Не удивлюсь, если дальше так пойдет и если мусор будет везде так лежать – появятся крысы”.

Моя подруга-общественница Капиталина Алексеева написала ряд статей на эту тему на портале SAKHALIFE.RU: https://sakhalife.ru/kapitalina-alekseeva-o-sobachem-voprose/ https://sakhalife.ru/kapitalina-alekseeva-ya-tozhe-chut-ne-stala-zhertvoj-sobak-dokole/ https://sakhalife.ru/kapitalina-alekseeva-o-sobachem-voprose-ili-shansov-vyzhit-u-nee-ne-bylo/

В сети можно прочитать аргументированное, научно обоснованное выступление моего друга, доктора биологических наук Михаила Михайловича Черосова: https://nikbara.ru/2022/01/11/doktor-biologicheskih-nauk-o-brodjachih-sobakah/

Свои предложения по изменению так называемого закона Бурматова и проблемы упорно продвигаемой зоозашитниками доктрины ОССВ (отлова, стерилизации, вакцинации, выпуска) высказали во время обсуждения на различных платформах и депутаты Государственной Думы РФ Галина Данченко, Сардана Авксентьева, Федот Тумусов, депутаты Ил Тумэн и общественники.

Были приняты обращения граждан. Основное их содержание сводится к одному – внести с учетом предложений из регионов поправки в Закон об ответственном обращении с животными и предоставить возможность регионам самим регулировать численность брошенных собак.