Капиталина Алексеева: Я тоже чуть не стала жертвой собак… Доколе?

«Пандемия, изоляция, карантин, теракты, жертвы ковида, госпитализация, брифинг Балабкиной… Это — события и реалии нашей жизни на сегодня. Пережив по второму кругу этот треклятый ковид-19, я много читаю про эту беду, которая накрыла всю планету. Меня волнуют вопросы постковидной реабилитации, также продолжают интересовать и другие вопросы касательно состояния нашего республиканского здравоохранения, причем, сравнивая его с другими регионами и даже странами. Вычитала из многочисленных публикаций, что нам, постковидникам, надо принимать витамины, поливитамины, много спать, хорошо питаться, делать специальный комплекс ЛФК и двигаться, при этом, часто бывать и много гулять на свежем воздухе. С моей стороны все требования (или рекомендации) выполняются, кроме одного последнего пункта: гулять на свежем воздухе. Я тут неточно выразилась, конечно, стараемся бывать на свежем воздухе по мере возможности, тем более, живем на даче. Но гулять по-настоящему, с ходьбой на несколько километров, никак не получается. Почему? Из-за бесхозных собак — бренд Якутска. Не получилось это у меня и прошлым летом, когда на меня буквально бросилась свора собак, кажется, при подсчете их оказалось 7 голов, упитанных, здоровых, злых, лающих. Еще повезло, что догнала машина с добрым водителем, который остановил свое авто и почти помог спастись, посадив меня к себе. Можно представить, как я испугалась, как подскочило и так нестабильное давление, как потемнело в глазах, как потеряла дар речи. До сих пор удивляюсь, как тогда меня не шибанул инфаркт или инсульт. Видя, что меня им не достать, свора бросилась дружной толпой к себе, в подворотню бывшего лагеря перед спуском на птичку, где, похоже, они (собаки) живут круглогодично. Неделю назад, они, в этот раз две здоровые белого окраса шавки, выскочили тоже оттуда, из той же подворотни, и с громким лаем целенаправленно бросились на нас с подружкой, с которой мы решили подышать и пройтись по свежему воздуху, чтобы хоть немного помочь нашим пострадавшим от ковида легким. Машин, к сожалению, было мало, так что в случае плохого исхода помочь нам было бы некому. Но со страху, почти теряя сознание, мы бросились наутек так резво, что, одна размером с теленка собака, слава богу, чуть не достала меня, успев цапнуть пятки моих валенок… В этот раз тоже обошлось благодаря тому, что мы почти бросились под движущийся по Сергеляхскому шоссе транспорт, который чуть притормозил, увидев очень близко перед собой двух маломощных пожилых дам, таким образом, пропуская нас через шоссе. В этом случае собаки отстали от нас. Вообще, я сама — собачница. Я собак люблю с детства, в нашей семье всегда был или Полкан, или Шарик, можно сказать, мы росли вместе с собаками. Позднее, вот уже 30 лет в моей семье живут таксы, последнюю, седьмую по счету за эти годы, этой осенью мне подарила семья сына Сергея, рыжий мальчик кроличьей таксы из питомника Калуги. Поэтому обвинить меня в ненависти к собакам — к четвероногим друзьям человека — трудно. Но я не понимаю позицию наших любителей собак, которые так рьяно защищают их. Также не понимаю принимаемые властями города законы или правила игры с бездомными собаками. Все мы, горожане, видим, что бродячие собаки стали опасными для людей. Они определенно представляют довольно серьезную угрозу для жизни детей, подростков, женщин, пожилых (мужчины, может, при случае нападения как-нибудь отобьются, поэтому в свой список возможных жертв мужчин не включаю, хотя это довольно сомнительно). В этот же вечер читаю в соцсетях, что выпускают на волю чуть ли не 80 бездомных собак, чипированных, вакцинированных и т.д. Они не будут нападать и кусать людей от того, что их вакцинировали или чипировали? Согласна, что в современных реалиях я много чего не понимаю, и в этом, собачьем вопросе, тоже. Но я поняла одно, что жизнь человека в наше время вообще не ценится».

Это я писала в ноябре 2020 года, чуть больше года назад. Значит, собачий вопрос ставится нами, горожанами, не первый день. Было много публикаций о том, что стая бездомных собак угрожает людям на городских улицах, на площадях, причем, многие такие статьи или короткие заметки сопровождались фотографиями тех самых собак.

По осени в соцсетях я прочитала, что балерину Клавдию ИВАНОВУ покусала собака. Стала более внимательно смотреть и читать. Неужели это правда? Я не могла поверить своим глазам, когда читала эти строки о нападении на Клавдию Иванову. В этом случае напала соседская кавказская овчарка. Собака с хозяином. Причем соседская. Кавказец, как говорят в народе. Оказывается, собака соседей была очень агрессивной. Ну, это такая порода, они недоверчивые, поэтому агрессивные. Они крупные. Очень. Наверно, весом около 100 килограммов, почти центнер, может, даже больше. Агрессивное животное весом центнер. Нападает на изящную, худенькую, маленькую даму, балерину. Помню, в феврале той зимы я видела Клавдию Алексеевну на балетном спектакле в театре. Я не имела счастье лично быть с ней знакомой, потому что наши жизненные пути шли по разным тропам. Но мы с ней — люди одного поколения, глазами все мы как будто знаем друг друга, это так просто в нашем маленьком городе. Помню, тогда в театре мы с ней внимательно посмотрели друг на друга и дружески кивнули. Кто же в Якутске не знает ее, Клавдию Иванову, знаменитую балерину, как говорится, она — наше все. Понимая, что такое кавказская овчарка и кто такая Клавдия Иванова, я получила страшный шок, когда прочитала, что хозяин собаки еле разжал челюсти этому животному и с огромным трудом вырвал из пасти разъяренного пса кровавое тельце жертвы.

Здесь надо про мою собаку два слова сказать. Вес моего Фредди максимум 5 кило. Но надо отметить, что зубки у него сильные, если, он, играючи, укусит мне пальчик или какую-нибудь часть тела, мало не покажется. Больно. Когда он хватает зубами какую-нибудь мягкую игрушку и начинает ее терзать, мотая головой, то от игрушки тоже мало что останется, он с такой силой ее мотает.

А здесь я прочитала, что разъяренное животное весом почти центнер схватил зубами и мотал жертву, как куклу. Я очень четко представила эту жуткую картину, мой Фредди так часто играет. Я подумала, как она, бедная, не умерла сразу от разрыва сердца и от болевого шока, полученного от мертвой хватки кавказской овчарки… Дальнейшее мы с вами все читали, какие травмы, какие раны нанес этот зверь маленькой женщине. С течением времени я ожидала каких-то публикаций о состоянии здоровья Клавдии Алексеевны, но мне показалось, что ничего не пишут в соцсетях и в прессе, самой звонить и интересоваться тоже как бы не с руки было, ведь мы не были знакомы. И я (теперь понимаю, что по наивности) подумала, что между соседями все улажено мирным путем и все идет на поправку, хотя в душе я четко представляла тяжесть физического состояния жертвы нападения.

Допустим, у меня есть крупная собака и она укусила соседа, какие мои действия? Я здесь не буду рассматривать правовую часть вопроса. То, что закон сырой и не подходит к нашим реалиям, мы все поняли. Но чисто в человеческом плане, моральная сторона вопроса, как должны гипотетически разворачиваться события? Допустим, моя собака укусила соседа. Какие мои действия? Я немедленно бегу к соседям, с предложением оказать помощь. Вызываю неотложку, успокаиваю, как могу жертву, ее близких, жутко извиняюсь. По приезде неотложки еду вместе с жертвой в травпункт, всячески поддерживаю, успокаиваю, помогаю пострадавшей стороне. Узнав, насколько серьезные травмы нанесены соседу, помогаю с госпитализацией, подхожу к докторам, предлагаю любую помощь, достать дорогие дефицитные в Якутске лекарства, кровь… Поднимаю на уши все свои связи в медицине, чтобы облегчить страдания и спасти соседа. Любимую же собаку отвожу на усыпление в ветеринарку. Немедленно. Состояние соседа остается тяжелым, я уже живу с этой бедой вместе с соседями. «Что я могу сделать, как могу помочь?» — мой вопрос каждое утро и каждый вечер своим соседям. И не только вопрос, но и реальная помощь: с хорошими продуктами, лекарствами, заботой, наймом сиделок… И так до конца. Вину полностью беру на себя. Собака-то моя. Злая, вырвавшаяся из-под моего контроля. Получается, я все равно виновата, я не уследила, не удержала собаку.

А здесь я поняла ничего такого не было. Даже собаку не усыпили (им, похоже, собаку сильно жалко стало), отвезли в собачий приют, куда ее, конечно, не взяли, но взяли ее другие люди, кому нужна была злая собака. Так получается, что эта жуткая агрессивная собака, кавказец, где-то живет, в то время, когда жертва нападения, промучившись много месяцев, ушла из жизни. Как страшно об этом даже только подумать! Можете себе представить, чтобы знаменитую балерину Майю ПЛИСЕЦКУЮ растерзала бы собака. Наш случай примерно из такого разряда. Клавдия Иванова — знаменитость, тонкая, интеллигентная, красивая, она много лет блистала на балетной сцене, радовала нас своим талантом и творчеством. Действительно, НАШЕ ВСЕ, как Плисецкая для России и всего балетного мира. И как насмешка выглядит, что ее супругом был Алкивиад ИВАНОВ — знаменитый хирург, вырвавший из лап смерти много своих пациентов, профессионал высочайшего класса, признанный в медицинском научном мире не только у нас в Якутии, но и далеко за ее пределами. А спасти жизнь Клавдии Алексеевны нашим докторам не удалось, потому что слишком страшные были ее травмы, полученные от агрессивной кавказской овчарки. Но опять же вопрос морали относительно хозяев собаки не оставляет меня в покое все эти месяцы. Во всем цивилизованном мире агрессивные собаки запрещены, их ждет только усыпление, независимо от того, есть хозяин или нет.

Возвращаясь к теме бездомных собак, получается, что я тоже чуть не стала жертвой собак на своем Сергеляхе. В моем случае были бродячие бездомные собаки, они — настоящие звери. Вообще, при нападении на человека, собаки, как правило, очень дружные, скажем, наблюдается хорошая командная работа. Они дружно бегут за жертвой, причем, весьма осмысленно. Белая крупная собака, наверно, она — вожак стаи, когда бежала в мою сторону, смотрела в мои глаза, мы с ней встретились глазами. Она понимала, что я слаба, мала, худа, она хотела подавить мою волю, ведь по своим габаритам как раз подхожу ей в жертвы. Эта самая свора и сегодня живет там, спокойно хозяйничает на мусорном полигоне, который почему-то устроен прямо на остановке «Пески», там редко бывает, чтобы не было собак. После публикации моей статьи про собак мне пишут люди, горожане. В одной записке пишут, что в районе птицефабрики свора чипированных собак не дает никому проходу, собаки живут под домом, облаивают и нападают на прохожих. Сколько раз жильцы микрорайона обращались в адрес городских властей — никакой реакции! Как не было реакции на сигналы про ипподромных собак! Скоро, наверно, опять кого-нибудь растерзают, уже на птичке…

P.S. Если бы это была заказная статья, было бы много деталей, подробностей, имен, фамилий. Написала то, что наболело, из материалов, которые были доступны мне из соцсетей. Мои личные чувства и рассуждения. Надеюсь, что дочь Клавдии Ивановой не будет выражать недовольство моей публикацией, что лишний раз напоминаю ей про ее трагедию с мамой. Но тема агрессивных собак касается всех нас, горожан. Мои глубочайшие соболезнования семье…

Продолжение следует…