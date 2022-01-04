Капиталина Алексеева о Собачьем вопросе

Помню, после падения берлинской стены по приглашению известного миротворца, общественного деятеля Эрнста Ван ЭЙГАНА попала я в Голландию, где мы с сыном Сергеем провели целый месяц в качестве гостей. После тоталитарного режима попасть в Европу и увидеть сытую благополучную жизнь уже само по себе было большим удивлением. Однажды мы с хозяйкой Юттой гуляли по берегу моря, болтая на разные темы, многие из которых для нас были в новинку. Вдруг она увидела мужчину с крупной собакой на поводке, очень встревожилась, судя по ее поведению, потом мне говорит: «Это — страшная собака, это — бультерьер, эта порода собак в Голландии запрещена для разведения». На мой вопрос, по какой причине, она ответила, что это — бойцовская порода, и ее приравнивают к орудию убийства. Мы тут же зашли в кафе, и она сделала звонок куда-то, буквально через несколько минут подъехали полицейские, о чем-то поговорили с хозяином собаки и их посадили в машину и уехали. Ютта рассказала, что у них очень строгие правила для содержания собак, этому человеку грозит суровая мера наказания, потому что официально эта порода собак запрещена для разведения в Голландии. Это было тридцать лет назад, может, думаю, что строгие правила для собак действуют и сейчас в наше время. В последнее время начала интересоваться этим ставшим актуальным и трагичным собачьим вопросом, оказывается из европейских стран только в Голландии нет бродячих собак, как нет и собачьих приютов, по-нашему пунктов передержки собак. Вопрос этот там раз и навсегда решён. Здесь играют роль и принятые в стране законы, кроме того, также участие самих граждан страны в соблюдении этих законов.

Я — собачница со стажем. Росла в детстве среди полканов и жучек, потом в нашей семье был ирландский сеттер, который «ходил на геологические полевые работы» с нашим папой, последние 30 лет с нами живет такса. За эти годы у нас было 6 разных девочек и мальчиков. Состоим в клубе, имеем «своего ветеринара», ежегодные прививки, витамины, шампуни, корм, лежанки, одежда, игрушки, выставки, течки, вязки — в общем, занимаемся, как можем. При этом читаем литературу про собак, считаем, что мы знаем характер собак, повадки, привычки, их образ жизни.

Люди возвели собаку в ранг человека. Я люблю собак, но я знаю, что собака – не человек, это — домашнее или дикое животное, родня волка. Где человек, там собака. Собаки были всегда с человеком, они — помощники человека, особенно в наших краях, в наших суровых условиях. Они выполняют свою функцию, чему человек его научит: или это — охотник, или — поводырь для инвалидов, или ловит преступников, или, жертвуя собой, взрывают танки, вражеские склады с оружием, вытаскивают из поля боя раненых бойцов во время военных действий, или спасают людей из объятого пламенем горящего дома, или пасут стадо овец или коров. Все эти собаки были с людьми со дня рождения, жили в человеческом подворье, с людьми. Такие собаки — домашние животные.

К сожалению, в последние годы, как пишут в прессе, по всем городам и весям России стало очень много бродячих бездомных собак. Наш город — не исключение. При этом все обвиняют хозяев, которые берут на лето щенка или взрослую особь для охраны частной собственности. Потом за истечением срока надобности, т.е. по окончании дачного сезона, они бросают этих прирученных животных на произвол судьбы, которые и становятся бездомными и бродячими. Из своего окружения я не знаю ни одну семью, поступившую таким диким образом. Но этот факт не исключается.

Однако, у меня есть пример из личного опыта. Ровно 17 лет назад на Кулаковского, где мы жили, под вагончиком ощенилась сука. Мы всей округой подкармливали ее из чувства сострадания как к кормящей матери с детьми. К лету щенков стало меньше, мы тоже решили взять «в добрые руки» одного щенка. Привезли на дачу, выкупали, накормили, выделили миску, наш папа тут же соорудил щенку конуру, сделал вольер для прогулки, навес от дождя. У нас уже была такса, Нюшенька, которая жила в доме, спала на кровати с нами, поэтому мы думали, что скучно ему не будет в ее компании. Кормили мы Черныша (дали кличку) 2 раза в день, когда уходили на работу, выпускали во двор для прогулки и игр. Он к нам так и не привык. Он нас не полюбил. Самое смешное то, что он от нас прятался под досками, чтобы только в конуру не войти, из-под досок выманить его было практически невозможно. Оказалось, что он родился под вагончиком, и он чувствовал себя комфортно именно в такой обстановке, в нашем случае, под строительными досками. Все время норовил убежать от нас, все время поглядывал на калитку, чтобы кинуться на свободу из нашего двора. Кончилось тем, что однажды вечером мы обнаружили, что никакого Черныша в нашем участке и нет. След простыл. Убежал. Потому что он родился уже бродягой, дом ему был не нужен, мы в друзья также не годились ему. Вот из таких чернышей и появляются бездомные собаки. Они не домашние, они дикие. Вот эти дикие животные и терроризируют наш город и также районы. Я поняла, что собака, которая родилась и жила на улице, никогда уже не будет домашней, ее невозможно приручить. Ей не нужно общение с человеком, не нужен был дом, совершенно не нужны были людская ласка, разговоры, уход. Она родилась под домом, бродяжкой бездомной, так ей и суждено было жить ей. Она уже знала, как самостоятельно добывать себе пищу, где нужно, она укусит и отберёт. И уже тогда я сделала заключение, что эти стаи бродячих собак никогда не будут добрыми, никогда не будут относиться к людям нормально, не будут любить человека.

Мой знакомый охотовед говорил, что у городских стайных собак проявляются повадки волков – их ближайших родственников, что они даже ходят след в след, как настоящие волки. Потому что они на самом деле действительно родились не среди людей, а под домами, под теплотрассами. Они не знают, что такое служить человеку, не знают, что надо быть другом человеку, потому что у них не было такого друга и они никогда не будут домашними.

Откуда они взялись в таком количестве?

Здесь надо рассмотреть следующий вопрос. У сук бывает течка 2 раза в год. Каждая сука приносит в среднем 10 щенков, т.е. в год ее приплод составляет примерно 20 щенков. Из стаи 8-10 собак половина — суки. Получается, что одна стая диких собак может дать приплод почти в 100 щенков, которые рождаются на свободе, где-нибудь на теплотрассе, под домом, на сеновале… У этих 100 щенков половина суки, у которых течка первая будет примерно в 7-8 месяцев, после чего через 58-60 дней они (50 сук) принесут первый приплод по 10 щенков в среднем, т.о. 50 сук х 10 = 500 щенков. Вот и думаем, откуда они взялись. Это все мои приблизительные расчеты, простым бабским умом, никоим образом не научный подход. ЭТИ ВСЕ ЩЕНКИ ДИКИЕ, А НЕ МИЛЫЕ ДОМАШНИЕ СОЗДАНИЯ.

Если сравнить с домашними собаками, хотя бы с моими, первые щенки появляются у моих девочек в 2 года с разрешения клуба. Вязка разрешается при наличии хорошего здорового кобеля при условии, если рынок не переполнен таксами. Следующая вязка может случиться через 1,5 — 2 года после реабилитации, когда будущая мама окрепнет как следует и после изучения рынка. Обычно мои таксы давали приплод 5-6 щенков.

Мы все теперь вынуждены изучать и знать закон, принятый нашей Государственной Думой, инициированный неким депутатом БУРМАТОВЫМ, поддержанный нашим большинством — депутатами партии «Единая Россия» — подписанный Президентом. Этот закон подлежит исполнению. Я этот закон не читала, только понаслышке знаю. Суть в том, что в каждом городе должны быть пункты передержки собак, куда стекаются все бесхозные собаки, их стерилизуют, вакцинируют, чипируют и потом возвращают в привычную среду, т.е. отдают нам с вами, в городские улицы и кварталы. Собаки сбиваются в стаи, выбирают себе вожака, живут под домами, теплотрассами, на улицах, добывают себе пропитание, занимаются сексом во время течки сук, рожают потомство, растут количественно, собаки становятся физически сильнее (слабые погибают), стаи — крупнее, агрессивнее, смелее, и они, несомненно, представляют огромную опасность для всех нас, людей. Мы им — не друзья. Они не любят людей. Они — родня волков. А их будет всё больше и больше. А наши правители дали нам такой закон, что теперь собаки уже едят людей самым натуральным образом. Мы живем в таком обществе, что жизнь человека ничего не стоит, это страшно.

Как решают этот вопрос в других странах? Я задала этот вопрос Питу КЛАРКУ. В каждом городе есть «dogs’ shelter», т.е. приют для собак. Узнав, что у нас строится приют на 1000 собак, я спросила про вместимость таких приютов у них, в Америке. Пожав плечами, Пит ответил, что скорее всего размер зависит от финансовых возможностей местных властей, в чьем ведении находятся приюты, населения муниципального образования, наверно, также от количества бездомных собак, хотя кто может сказать точную цифру таковых. Содержать приюты — дорогое удовольствие у них. Помещение, услуги ветеринара, вакцины и лекарства, свет-тепло (в холодных штатах), штат для обслуживания приюта, корм, вода, санитария. Там популярны регулярные акции «Adopt a friend», по нашему «В добрые руки», специальные дни для устройства бездомных животных, люди охотно откликаются. Оставшихся, которых никто не взял, утилизируют, то есть усыпляют без всяких проблем. Приют не может содержать лишних собак, город не может позволить содержать больше собак, чем это профинансировано. Поэтому ничего страшного нет в том, что лишние собаки подлежат утилизации. Агрессивных собак сразу усыпляют. Пит вспомнил, как был неприятно удивлен количеством бродячих бесхозных собак уже тогда, лет 15-16 назад. В большинстве стран принята утилизация собак, если ознакомиться с такой информацией.

Не понимаю сущности этого закона. Для чего делаются вакцинирование, чипизация, стерилизация, когда в итоге их выпускают снова на волю. Разве это решение вопроса? Что делать? Я считаю, что надо поступить как во всем цивилизованном мире поступают: утилизация.

Пункт передержки собак на 1000 собак. Как решили этот вопрос, с какими научными выкладками и расчетами, почему на 1000 собак, а не на 950 или на 600? Есть ли деньги на содержание такого огромного собачьего общежития: уборка помещения, корм, энергоресурсы, вода, химикаты, ветеринарные услуги, витамины и медицинские препараты (по своему опыту знаю, они очень дорогие), штат сотрудников, специалистов… Есть ли на все это финансирование на 1000 хвостов? Потом эти 1000 собак будут выпущены к нам на наши улицы и продолжат нападать на детей по пути в школу, на служащих и всех взрослых — по пути на работу, на нас — во время похода в соседний магазин за хлебом, на бабушек — во время сканди… Кому-то порвут одежду, кого-то покалечат, кого-то разорвут насмерть… Собачий закон, принятый в нашей стране, явно антинародный. Он против нас, против людей. Неужели его так и оставят? Неужели наша с вами жизнь не дороже жизни какой-то шавки?

P.S. Благодарю друга и коллегу Владислава Петровича КОРОТОВА за помощь в компоновке материала.

Продолжение следует…