Капиталина Алексеева о собачьем вопросе или Шансов выжить у нее не было…

Поговорили-поговорили и, к сожалению, жуткую трагедию, не укладывающуюся в сознании нормального человека, народ забудет, а проблемы с бродячими собаками вряд ли будут решены в нашу пользу. Звучит жестко, но так и есть, жизнь любого из нас ничего не стоит в нашем обществе.

Случай с Сарданой Афанасьевной СЛЕПЦОВОЙ, научным работником, доцентом университета — молодой красивой женщины, матери двух прекрасных сыновей, которая представляла собой элиту научного мира, которую разорвали в клочья и почти съели бездомные собаки, потряс весь город. Было много публикаций, возмущенных голосов, обращений к органам власти, наряду с приведением примеров из своей практики, в которых лейтмотивом шло утверждение горожан, что этот вопиющая трагедия должна была когда-нибудь случиться, и гонг ударил!

Для собаки территория играет ключевую роль. В Якутске наши улицы, площади, озера, парк, аллеи принадлежат не нам, а стаям бездомных собак. Это все — их территория. И они ее охраняют. У них там тоже своя иерархия власти, своя структурированная система отношений. Они поделили город на районы, и каждая стая находится на своей территории: ипподромные, университетские, микрорайонные, автодорожные, птицефабрика, сергеляхские, мархинские, рыночные, парковые, портовские, центральные, заложные, рабочего городка и т.д. И на каждой территории — свой вожак, самая крупная и сильная особь, чаще сука. Маленькие породы собак видели среди стай? Правильно, редко. Потому что слабые и маленькие не выживают, их пускают на корм, то есть съедают. Остаются крупные, физически сильные, агрессивные, крепкие здоровьем, которые переносят все тяготы существования в наших климатических условиях. Вот они — хозяева нашего города. Стаи среднего размера, до 10 собак. Хотя в других городах России они достигают в количественном отношении до 18-20 особей в одной стае. Все наши собаки упитанные, потому что их везде подкармливают сердобольные люди (животных любим больше, чем людей, к тем же бомжам народ вряд ли относится с такой лаской и заботой). Ну и мусорные короба во всех наших дворах — клондайк еды, люди живут хорошо, выбрасывается в мусор много остатков пищи, черствого хлеба, каши, кости и т.д. так что озверевших от голода собак практически нет, это — очередной миф.

У собак нюх очень сильный. Он сильнее в 48 раз обоняния человека. Своим нюхом собака дифференцирует из толпы трусоватого человека, слабого физически и больного, женщину с менструацией, также четко чувствует запах человека — хозяина другой собаки, конечно, слышит все запахи продуктов в сумке женщины. Оказывается, в тот трагический день Сардана Афанасьевна несла в сумке рыбный пирог, возможно, собирались отметить Новый год или, кто знает, она хотела угостить своим фирменным пирогом подружек на работе, как бы отметить свой день рождения, который был на следующий день после трагедии, ибо она, как пишут, собиралась лететь к детям в Москву или в Питер. Скорее всего пирог она испекла утром, значит, пирог был с пылу с жару, издавал невыносимо вкусные запахи. Собаки этот запах почуяли издалека и, несомненно, оглядели и изучили жертву, сгруппировались и подготовились к нападению. Вырвав у жертвы пирог и съев его, они озверели, по-якутски говоря «инсэлэрэ кебен иирэн хаалбыттар». Это мне знакомо по моим таксам. Мои обожали и обожают печень. Вот за печень у них «шерстка встает дыбом», они рычат на меня, готовы отказаться от любви, здесь мне надо быть осторожной, могут и жестко укусить без всякой жалости и сантиментов.

Здесь был скорее аналогичный случай, если анализировать. У жертвы никаких шансов на спасение не было, наверняка, нападение и растерзание прошли очень быстро, почти молниеносно. Сильная командная работа стаи озверевших диких животных. Поэтому так никто и не увидел это убийство, поэтому никто не мог быть поблизости, кто бы мог помочь спастись. СТРАШНАЯ ГИБЕЛЬ… В ХХI веке в столичном городе средь бела дня быть растерзанной собаками насмерть, как это можно даже представить…

Про собачий закон не пишет и не говорит только ленивый, депутаты будут ломать копья на эту тему еще долго. Наши депутаты, верхи наши, они вообще где живут? Они на метро или на другом любом общественном транспорте не ездят, в магазины и аптеки, похоже, не ходят, не знают, куда скачут цены. А собачий закон выглядит так, как будто его писали люди, не отличающие пуделя и таксу от бультерьера и кавказской овчарки. Вообще, как можно приравнять всех собак к одному знаменателю? Якутия и Краснодарский край. Кавказ и Чукотка. Москва и Бурятия. Теплый климат и морозы под -60. Почему не учитывается ничего? Ни культура, ни традиции, ни религия. Депутатам хорошо, для их собак в их дорогих коттеджах и заморских виллах в штате есть специальные сотрудники кинологи и ветеринары, которые заботятся об их любимцах. А живут эти любимцы лучше многих наших людей: пенсионеров, многодетных, молодых специалистов, инвалидов. На Кавказе собака работает, ее заводят и держат в хозяйстве исключительно как помощника. На севере в цене ездовые собаки, они в некоторых местах — вид транспорта. Олигархи держат бойцовых пород для охранных целей, у них тоже специальный штат сотрудников для обслуживания собаки хозяина. Я держу свою карливую таксу только для любви и дружбы, скрасить одиночество и старость. Никому она не мешает, никому ничем не угрожает. Места мало занимает и мало кушает. Кстати, насчет запрещенных собак. Есть список особо опасных пород собак, которых запрещено разводить в каких-то странах. А агрессивные собаки во многих странах подлежать эвтаназии, они не должны жить там, где есть люди.

Если посмотреть на наших бродячих собак, то, мне кажется, что большинство представляют помесь крупных бойцовых пород. Лет 15-20 назад в Якутске были в моде ротвейлеры, их было очень много, лично видела их большую численность на собачьих

выставках, в которых мои собаки тоже участвовали. Позднее многие хозяева, не справившись «с управлением» такими крупными и злобными собаками, всеми дозволенными и недозволенными методами избавлялись от них; некоторых усыпляли при помощи ветеринаров, кого-то просто отпускали или оставляли безнадзорно на даче, или вывозили куда-нибудь в лес и бросали там. Эти брошенные бойцовые собаки потом сбивались в стаи (собаки — стадное животное), шло скрещивание с бродячими дворняжками, лайками, и вот сегодня мы с вами имеем то, что имеем. Поэтому эти собаки, которые нападают и рвут людей насмерть, агрессивные, крупные, сильные. Однако все-таки хочу подчеркнуть, что основной прирост количества бездомных собак идет в последнее время не от брошенных собак, а от их размножения на свободе (под домами, теплотрассами). Дважды в год идет течка у сук, и каждая в год дает приплод в среднем 20 щенков.

Бездомных собак меньше не будет. Количество их будет расти. Сейчас как раз идет течка у сук. В марте появятся щенки, много щенков. Тут никакими приютами и пунктами передержки вопрос не решить. На это должны тратиться огромные средства из городской казны. Для какой цели мы должны кормить, чистить, ухаживать, лечить, чипировать эту армию диких животных? ДЛЯ ЧЕГО потом их выпускать к нам, в город? Какая цель?

Мне прислали информацию, что ежегодно в Германии отстреливают до 35 тысяч собак, причем на глазах у хозяев, потому что они создают реальную угрозу для людей и животных. Мы все видели в соцсетях картинку лошади с растерзанными в кровь ногами, ртом. Это — результат нападения стаи собак на домашнее животное.

Что делать? Извечный русский вопрос.

1. Закон должен быть переработан с учетом местных реалий, культуры, традиций народов нашей огромной страны. Лучше было бы даже, чтобы собачьи законы принимались на местах. Почему у нас каждый «пук» должен быть согласован с центром? Неужели мы сами, наши депутаты и наше руководство не способны даже этот собачий вопрос решить без одобрения и разрешения Москвы? Надо учесть, что такая же вакханалия с собаками творится во многих городах России, и многие российские регионы тоже могли бы сами решить, что делать со своими бродячими собаками.

2. Агрессивные собаки должны быть усыплены. Их нельзя держать ни в семье, ни в приюте. Они представляют опасность всем окружающим.

3. Если рассматривать приюты, мне кажется, город может взять на себя содержание только какого-то определенного количества бездомных собак в зависимости от финансирования, сколько можем себе позволить, по деньгам.

4. Остальные собаки, те, которых не взяли «в добрые руки» и которым места не хватило в приюте, подлежат уничтожению.

Немцы, которые расстреливают в год 35 тысяч собак, наверно, не дураки и не больные «на голову». Так делается во всем цивилизованном мире.