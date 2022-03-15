Предложения Якутии в федеральный план первоочередных действий в условиях санкций

Правительство республики направило предложения в федеральный план первоочередных действий в условиях санкций. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев в формате видеоконференцсвязи принял участие в совместном совещании комиссий Государственного Совета РФ по направлению «Транспорт» и «Промышленность». Всего от регионов поступило 260 предложений в транспортной сфере и 465 в сфере промышленности.

«Безусловно, в связи с вводом западных санкций сложилась напряжённая ситуация в экономике страны. Правительство страны предпринимает все возможные меры по выходу из сложившейся ситуации. Уже собраны предложения со всех регионов, в том числе и Якутии, которые будут конкретно рассмотрены на каждой комиссии рабочей группы. Уверен, что при совместной работе с правительством страны, все предложения будут реализованы», – сообщил Айсен Николаев по итогам совещания.

Для обеспечения жителей республики продовольствием и товарами первой необходимости до закрытия ледовой переправы предлагается доставлять в приоритетном порядке грузы данной категории, оформленные до железнодорожной станции Нижний Бестях.

Также республика предлагает расширить льготы на перевозку железнодорожным транспортом в направлении Дальневосточного федерального округа и дополнительно включить станции отправления «Лена» и «Лена – Восточная» Восточно-Сибирской железной дороги и станцию отправления «Аллагуват».

Отдельно рассмотрели вопросы северного завоза. Республика выступила с предложением расширить географические границы акваторий Карского и Лаптевых морей для осуществления судоходства судов ЛОРП вокруг полуострова Таймыр. В настоящее время суда не могут беспрепятственно пройти по прибрежной трассе Севморпути от Мурманска до Певека, необходим сквозной проход для судов.

Для замещения воздушных судов иностранного производства предлагается восстановить лётную годность имеющегося парка SSJ-100. «Авиакомпания «Якутия» является крупнейшим оператором данного типа воздушных судов на Дальнем Востоке. В связи с этим, необходимо создать центр технического обслуживания SSJ-100 с созданием резерва запасных частей и расходных материалов.

В целях обеспечения ценовой доступности местных авиаперевозок, регионы Дальнего Востока и Арктики выступили с предложением предусмотреть субсидии из федерального бюджета на софинансирование воздушных перевозок.

Что касается промышленности, для своевременного ввода в эксплуатацию инфраструктурных, социальных объектов, строящихся в рамках государственных контрактов, предлагается сократить сроки процедуры лицензирования общераспространенных полезных ископаемых.