Пожар в популярном якутском туркомплексе

Пожар случился в туркомплексе «Орто Дойду» в Хангаласском районе республики ночью 19 декабря, передает телеканал «Якутия 24». По информации пресс-службы МЧС РФ по региону, сгорела брусовая постройка. «На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате огнем повреждено строение на площади 9 квадратных метров», — говорится в сообщении. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. База отдыха «Орто Дойду» находится в 40 км от Якутска, в живописной местности напротив села Октемцы. Это популярное у якутян и гостей республики место, гостям предлагают необычайно комфортныедля проживания домики и уютный ресторан для торжественных событий.

Фото: скриншот: https://t.me/yk24ru Источник: Якутия 24

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