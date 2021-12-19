19.12.2021
13:30
967
Происшествия
Пожар в популярном якутском туркомплексе
Пожар случился в туркомплексе «Орто Дойду» в Хангаласском районе республики ночью 19 декабря, передает телеканал «Якутия 24».
По информации пресс-службы МЧС РФ по региону, сгорела брусовая постройка.
«На момент прибытия первого пожарного подразделения горело строение. В результате огнем повреждено строение на площади 9 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются.
База отдыха «Орто Дойду» находится в 40 км от Якутска, в живописной местности напротив села Октемцы. Это популярное у якутян и гостей республики место, гостям предлагают необычайно комфортныедля проживания домики и уютный ресторан для торжественных событий.
Фото: скриншот: https://t.me/yk24ru
Источник: Якутия 24
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