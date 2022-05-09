Поздравление Алексея Еремеева с Днём Победы!

Уважаемые якутяне! Дорогие наши ветераны!

От имени Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и от себя лично тепло и сердечно поздравляю вас с 77-летием Великой Победы! В годы Великой Отечественной якутяне в единой семье народов защищали свободу и независимость нашей Родины. На фронт ушло 63 тысячи якутян – практически все взрослое мужское население, способное держать в руках оружие. Наши земляки сражались на всех фронтах, многие из них стали примером храбрости и героизма, отваги и чести.

За подвиги и боевые действия в годы Великой Отечественной войны 25 якутян были удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, 5 воинов стали полными кавалерами ордена Славы, приравненными по статусу к Герою Советского Союза. Свыше 10 тысяч человек награждены орденами и медалями за проявленные в боях героизм и отвагу.

В годы войны Якутия давала стране золото, олово, слюду, пушнину, рыбу. Около 150 миллионов рублей было собрано населением в Фонд обороны. На эти добровольные пожертвования были построены и переданы Советской Армии две танковые колонны и три эскадрильи боевых самолетов. Мы помним, какой ценой завоёвана Победа, и наш общий гражданский долг — беречь свящённую память о бессмертных подвигах победителей. Желаю вам, уважаемые ветераны, на долгие годы оставаться в строю, всегда сохранять бодрость духа и хорошее настроение. Здоровья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником, дорогие якутяне!



