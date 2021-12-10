Половина отловленных безнадзорных собак являются хозяйскими

Об этом сообщила Екатерина Безрученко, директор Благотворительного фонда помощи животным «Помоги выжить», в ведении которого Пункт передержки безнадзорных животных, в ходе оперативного штаба по усилению работ по отлову безнадзорных животных г. Якутска.

По информации фонда, 7 декабря отловлено 34 собак, из них 2 собак сразу забрали владельцы, 8 декабря отловлено 30 собак, из них 3 оказались домашними, 9 декабря отловлено 19 дворовых собак.

«На сегодня в Пункте передержки содержится около 800 животных. Пока места для новых животных есть. В эти дни ни одну собаку не выпускали. Сейчас наблюдается большой поток людей, забирающих собак. Если и дальше будут продолжать забирать своих животных, выпуска из пункта не будет. Например, 8 декабря забрали 12 взрослых собак, 9 декабря – 5 собак», — сообщила Екатерина БЕЗРУЧЕНКО. При этом усилена и бесперебойно продолжается работа по отлову безнадзорных собак 4 бригадами.

Директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Айаал ЕГИНОВ предложил Департаменту ветеринарии Республики Саха (Якутия), как контролирующему органу, непосредственно в Пункте передержки безнадзорных животных организовать работу с хозяевами собак по выдаче предписаний о недопустимости свободного выгула питомцев.

«Сейчас остро стоит проблема самовыгула хозяйских собак, у которых нет регистрации. В части безнадзорных собак отлов идет в усиленном режиме. Таким образом, целесообразно Департаменту ветеринарии республики направить специалиста, который будет выдавать предписания и вести учет по хозяйским собакам в Пункте передержки безнадзорных животных», — отметил Айаал Егинов.

Отметим, в декабре в Якутске усилена работа по отлову животных без владельцев. Специалисты Департамента ветеринарии Республики Саха (Якутия) оказывают методическую и консультационную помощь территориальным органам управления по проведению профилактических бесед с владельцами животных.