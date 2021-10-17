Подробности по факту кровавого нападения на пациентов больницы в Якутске

Прокуратура республики организовала проверку по факту нанесения телесных повреждений 5 пациентам Якутского республиканского наркологического диспансера.

Предварительно установлено, что мужчина 1974 г.р. поступив 16.10.2021 в наркологический диспансер, вечером этого же дня нанес ножевые ранения 5 пациентам, один из которых в результате полученного телесного повреждения скончался, 4 пострадавших доставлены в хирургическое отделение республиканской больницы № 2. После нападения, мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, с ножевыми ранениями также госпитализирован.

На место происшествия для координации работы правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора республики.

В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям произошедшего, обеспечения в учреждении здравоохранения безопасных условий пребывания пациентов и другим вопросам.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

На контроле прокуратуры находится расследование уголовного дела возбужденного по данному факту следственными органами по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.3 ст.30—п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).